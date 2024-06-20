Venezuela Devlet Başkanı Maduro, çocuklarla futbol oynadı

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, açılışını yaptığı halı sahada çocuklarla bir süre futbol oynadı.

Seçim kampanyası kapsamında Miranda eyaletine bağlı Marizapa kasabasını ziyaret eden Maduro, X sosyal medya platformundan, halı sahada çocuklarla top oynadığı anların görüntülerini paylaştı.

Spor tesislerinin açılışını yapan Maduro, "Ve neden olmasın! Marizapa Futbol Sahası'nda Miranda'nın kız ve erkek çocuklarıyla küçük bir futbol maçı. Venezuela için bir gol! Evet, işte budur." ifadesini kullandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Devlet Başkanı Maduro, ülkede 28 Temmuz'da yapılacak devlet başkanlığı seçimi nedeniyle Miranda eyaletinde vatandaşlarla bir araya geldi.