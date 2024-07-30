Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Elon Musk'a Tepki Gösterdi

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Venezuela'da 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçimini kazandığı açıklanan mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "seçimlere hile karıştırıldığını" öne süren ABD'li milyarder Elon Musk'a tepki göstererek, "Kavga mı istiyorsun? Edelim o zaman. Elon Musk, ben hazırım." dedi.

Venezuela basınında çıkan haberlere göre, Maduro, ulusal televizyonda yayınlanan basın toplantısında "Maduro'nun büyük seçim sahtekarlığı" paylaşımında bulunan Musk'ı eleştirdi.

Musk'ı "yeni baş düşmanları" olarak niteleyen Maduro, "Kavga mı istiyorsun? Edelim o zaman. Elon Musk, ben hazırım." ifadesini kullandı.

Venezuela Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre, Maduro, yüzde 51,20 ile 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Venezuela muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez ise seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.