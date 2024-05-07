Venezuela Dışişleri Bakanı İsrail'e Gazze saldırılarını kınadı - Son Dakika
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Venezuela Dışişleri Bakanı İsrail'e Gazze saldırılarını kınadı

Venezuela Dışişleri Bakanı İsrail\'e Gazze saldırılarını kınadı

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Gazze'nin Refah kentine yönelik saldırılar düzenleyen İsrail'e tepki gösterdi. Gil, İsrail'in sistematik ve yayılmacı politikasını kınayarak Filistin devletinin egemenliğini ve haklı davasını desteklediğini belirtti. Ayrıca, İsrail'in Refah'a düzenlediği saldırılar kınanarak Filistin devleti ve halkıya dayanışma içerisinde olunduğu açıklandı.

07.05.2024 23:43
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Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Gazze'nin Refah kentine yönelik saldırılar düzenleyen İsrail'e tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı X'ten açıklamada bulunan Gil, "Venezuela, 1 milyon 400 binden fazla zorla yerinden edilmiş Filistinliye ev sahipliği yapan Refah'a saldırıyı düzenleyen Siyonist İsrail devletini kategorik olarak kınıyor. Sistematik ve yayılmacı politikasını sürdüren İsrail, bölgedeki barışı tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

Gil, Filistin devletinin egemenliğini ve haklı davasını "güçlü" şekilde desteklerini hatırlatarak, Filistinlilerin hukukunun korunması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

2. Dünya Savaşı'ndan bu yana insanlığa karşı en büyük suçun Gazze Şeridi'nde işlendiğini belirten Gil, İsrail'in bombalamalarında hayatını kaybeden Filistinlilerin yakınlarına baş sağlığı dileklerini iletti.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinden yapılan açıklamada da İsrail'in, Refah'a düzenlediği saldırılar kınanarak Filistin devleti ve halkıya dayanışma içerisinde olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Venezuela Dışişleri Bakanı İsrail'e Gazze saldırılarını kınadı - Son Dakika

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