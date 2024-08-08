Venezuela Dışişleri Bakanı Şili Devlet Başkanı'na tepki gösterdi - Son Dakika
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Venezuela Dışişleri Bakanı Şili Devlet Başkanı'na tepki gösterdi

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric'in 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçimi sonuçlarını tanımayacağını açıklamasına tepki gösterdi. Gil, Boric'i ve Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'yi diktatör Augusto Pinochet'e benzetti.

08.08.2024 23:46
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Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçimi sonuçlarını tanımayacağını açıklayan Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric'e tepki gösterdi.

Gil, sosyal medya hesabı X platformundan yaptığı paylaşımda, Boric'in Venezuela'yı hedef alan sözlerini eleştirerek onu ve Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'yi diktatör Augusto Pinochet'e benzetti.

Boric'in Venezuela'ya ilişkin sözlerinin "kabul edilemez" olduğunu belirten Gil, "Maskesi kesinlikle düştü. Pinochet ve darbeci kalıntıları ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

Şili Devlet Başkanı Boric dün ülkesinde basına yaptığı açıklamada, Venezuela Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) bildirdiği sonuçların "şüpheli" olduğundan kuşku duymadıklarını ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun zaferini bu haliyle tanımayacaklarını duyurmuştu.

Venezuela hükümeti, devlet başkanı seçimine ilişkin açıklamaları nedeniyle 30 Temmuz'da Şili'den ülkedeki diplomatik personelini "derhal" çekmesini istemişti.

Maduro, 3. kez kazanmıştı

Venezuela Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Devlet Başkanı Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado ise seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Venezuela Dışişleri Bakanı Şili Devlet Başkanı'na tepki gösterdi - Son Dakika

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