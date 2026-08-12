Venezuela-İsrail Diplomasisi Yeniden Başladı - Son Dakika
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Venezuela-İsrail Diplomasisi Yeniden Başladı

Venezuela-İsrail Diplomasisi Yeniden Başladı
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Venezuela ve İsrail, 2009'dan sonra konsolosluk ilişkilerini yeniden kurma kararı aldı.

(ANKARA) - Venezuela ve İsrail, 2009'da kesilen diplomatik ilişkilerin ardından konsolosluk ilişkilerini yeniden kurma konusunda anlaşmaya vardı. Karar, Venezuela'nın geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez liderliğinde dış politikasında yaşanan değişimin ardından Karakas ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerde yumuşamaya işaret etti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia Gonzalez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararın İsrail'in Venezuela'da meydana gelen iki deprem sonrasında ülkeye ekip göndermesinin ardından alındığını belirtti.

Plasencia, iki ülke hükümetlerinin, depremlerde yürütülen acil müdahale ve toparlanma çalışmalarından kaynaklanan ikili teknik iş birliğinin sürdürülmesi ve her iki ülkede yaşayan vatandaşlara konsolosluk hizmetleri sağlanması amacıyla bir koordinasyon mekanizması oluşturulması konusunda anlaştığını bildirdi.

İsrail hükümetinin İspanyolca sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da kararın, İsrail hükümeti ile Venezuela'daki Yahudi toplumu arasındaki bağın öneminin kabul edildiğini gösterdiği belirtildi. Bu bağın iki ülke arasında "önemli bir tarihi dostluk köprüsü" oluşturduğu ifade edildi.

İLİŞKİLER 2009'DA KESİLMİŞTİ

Venezuela, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını gerekçe göstererek 2009'da İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesmişti. Maduro döneminde Karakas, İsrail'e yönelik sert tutumunu sürdürürken bölgesel rakibi İran ile yakın ilişkiler geliştirmişti. Konsolosluk ilişkilerinin yeniden kurulması, iki ülke arasında tam diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi anlamına gelmese de ilişkilerdeki yumuşamanın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Venezuela'da Maduro'nun ocak ayında ABD ordusu tarafından kaçırılmasının ardından geçici Devlet Başkanı Rodriguez'in dış politikada kapsamlı bir değişikliğe yöneldiği belirtiliyor. Rodriguez yönetiminin, Maduro döneminde Venezuela'nın yakın müttefikleri arasında yer alan Küba'dan uzaklaşırken ABD Başkanı Donald Trump yönetimine daha yakın bir politika izlediği kaydediliyor.

Venezuela ayrıca, temmuz ayında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) çekildiğini açıklamış ve mahkemenin Küresel Güney'e karşı taraflı davrandığını ileri sürmüştü. Bu adımın, Trump yönetiminin UCM'ye yönelik sert tutumuyla örtüştüğü belirtiliyor.

İSRAİL'İN LATİN AMERİKA'DAKİ İLİŞKİLERİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

İsrail'in Latin Amerika ülkeleriyle ilişkileri, Gazze'deki savaş nedeniyle son yıllarda gerilirken, bölgede sağ görüşlü siyasi aktörlerin güç kazanmasıyla ilişkilerin yeniden geliştirilmesine yönelik adımlar da atılıyor. Şili ve Honduras, geçen hafta Gazze'deki savaş nedeniyle geri çektikleri büyükelçilerini İsrail'e yeniden gönderdi.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei de ülkesinin büyükelçiliğinin 2026'da Tel Aviv'den Kudüs'e taşınacağını açıklamıştı. Söz konusu karar, ABD'nin 2018'de büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından atılan benzer bir adım olarak öne çıktı.

Kolombiya'nın yeni sağcı Devlet Başkanı Abelardo de la Espriella'nın da göreve gelmesinin ardından İsrail'in işgal altındaki Suriye'ye ait Golan Tepeleri üzerindeki egemenlik iddiasını tanıdığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) ise Golan Tepeleri'ni Suriye'nin parçası olarak kabul ediyor. Kolombiya'nın bu tutumu, İsrail'e yönelik sert eleştirileriyle bilinen eski Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun politikalarından kopuş olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: ANKA

Delcy Rodriguez, Dış Politika, Diplomasi, Venezuela, Tel Aviv, Caracas, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela-İsrail Diplomasisi Yeniden Başladı - Son Dakika

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