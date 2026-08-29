Venezuela ve ABD\'den Tarihi Petrol Anlaşması

KARAKAS, 29 Ağustos (Xinhua) -- Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, hidrokarbon endüstrisine yönelik stratejik altyapının iyileştirilmesi ve yeniden inşasına yönelik yatırımları teşvik etmek amacıyla ABD hükümetiyle "tarihi bir anlaşma" imzaladıklarını duyurdu.

Rodriguez cuma günü yaptığı açıklamada, anlaşmanın, ikili ilişkilerin güçlendirilmesine ve ülkenin enerji sektörüne büyük çaplı yatırım akışının kolaylaştırılmasına katkıda bulunacağını söyledi.

Rodriguez, anlaşma sayesinde Venezuela'nın petrol üretimini özel sektör işletmelerinin katılımıyla önemli ölçüde artırabileceğini belirtti.

Rodriguez, anlaşma kapsamında, "kanıtlanmış potansiyeli 65 milyar varil olan 17 stratejik sahanın geliştirileceğini ve bu kapsamda 100 milyar ABD dolarından fazla yatırım yapılarak 209 milyar dolardan fazla vergi geliri elde edileceğini" ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump da aynı gün sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD, Venezuela ile biraz önce dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını imzaladı" ifadelerine yer verdi.

Trump, "ABD, özel sektörle kurulan ortaklık aracılığıyla, ABD'li vergi mükelleflerine hiçbir maliyet yüklemeden, Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış petrol rezervinin büyük kısmı üzerinde kontrol sağladı" ifadelerini kullandı.

Trump, bu anlaşmanın "ABD'nin petrol rezervlerini iki katından fazla artıracağını, ülkenin petrol arzını büyük ölçüde güçlendireceğini ve uzun vadede tüm ABD'liler için benzin fiyatlarını önemli ölçüde düşüreceğini" iddia etti.

ABD askeri güçleri, 3 Ocak'ta Venezuela'ya düzenledikleri geniş çaplı baskında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşini zorla alıkoyarak New York'a götürmüştü.

Rodriguez, 29 Ocak'ta petrol sektöründe özel sektörün katılımını artırmak amacıyla ülkenin hidrokarbon yasasında kısmi bir reformun onaylandığını duyurmuştu.