Venezuela ve Ürdün İlişkileri Derinleşiyor

Venezuela'nın geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkeye resmi ziyarette bulunan Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi.

Başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te Safedi'yi kabul eden Rodriguez, görüşmeye ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Rodriguez, "Haşimi Ürdün Krallığı Dışişleri Bakanı Ayman Safedi'yi memnuniyetle ağırladık. İkili ilişkilerimizde kaydedilen ilerlemeleri değerlendirdik ve ortak alanlarda işbirliğini daha da derinleştirmek üzere yeni girişimler konusunda mutabakata vardık. Karşılıklı kalkınmayı güçlendirecek bağların inşasında ilerleme sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Safedi'nin ardından Kolombiya Maden ve Enerji Bakanı Edwin Palma'yı da kabul eden Rodriguez, "İki ülke arasında enerji alanındaki gündemi ilerletmek amacıyla görüş alışverişinde bulunduk. Halklarımızın yararına ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak yeni işbirliği fırsatlarını değerlendirdik." açıklamasında bulundu.