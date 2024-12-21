Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı\'ndan Barınak Sorunlarına Dikkat

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(ANKARA) - Türkiye Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu, "Belediye barınaklarında yaşanan sorunların temelinde, mevzuata uygun olmayan yönetim anlayışları, yetersiz kaynak tahsisi ve personel eksikliği gibi yapısal problemler yatmaktadır. Ancak, bu eksikliklerin doğurduğu olumsuzlukların, fedakarca görev yapan veteriner hekimlerimize mal edilmesi kabul edilemez" dedi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) 51'inci dönem 1'inci Oda Başkanları Toplantısı, bugün Ankara'da bir otelde yapıldı. 70 ilin oda başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, mesleki sorunlar ve 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikler çerçevesinde son günlerde belediye barınaklarında yaşananlar ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, meslektaşlarının yıllardır çözüm bekleyen sorunlarının dikkate alınmasını istedi. Eroğlu, şunları söyledi:

"Hemen her platformda belirttiğimiz, savunduğumuz ve takipçisi olduğumuz fiili hizmet zammı, sağlıkta şiddet, çalışan ve emekli veteriner hekimlerin maaş ve özlük haklarındaki kayıplar, uzmanlık eğitiminin başlatılamaması, kamuda bakanlıklarda ve belediyelerde daha fazla veteriner hekim istihdamının yapılmaması, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki yanlış yapılanma yani Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü'nün kurulmaması, insan, hayvan ve çevre sağlığı için Tek Sağlık uygulamaları için işlevsel yapıların tanımlanmaması, e-reçete, İTS, ATS ve suni tohumlama gibi serbest veteriner hekimlik uygulamalarındaki mağduriyetleri ortadan kaldıracak yasal ve yapısal düzenlemeler dikkate alınmaz, ötelenirse ülke kaybedecektir. Ülke hayvancılığı, toplum sağlığı zarar görmeye devam edecektir."

"Barınaklarda yaşananlar meslektaşlarımıza mal edilemez"

Son günlerde bazı belediye barınaklarında yaşanan ve kamuoyunda hassasiyet yaratan olaylara da değinen Başkan Eroğlu, Mamak Belediye Başkanını ziyaret ettiğini ve Mamak barınağındaki olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti. Ziyaret sırasında hayvanseverlerle de görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Eroğlu, "Kamuoyunda haklı bir hassasiyet oluşturmuş ancak ne yazık ki bu durum, veteriner hekimlik mesleğini ve meslektaşlarımızı haksız bir şekilde hedef haline getirmiştir. Belediye barınaklarında yaşanan sorunların temelinde, mevzuata uygun olmayan yönetim anlayışları, yetersiz kaynak tahsisi ve personel eksikliği gibi yapısal problemler yatmaktadır. Ancak, bu eksikliklerin doğurduğu olumsuzlukların, fedakarca görev yapan veteriner hekimlerimize mal edilmesi kabul edilemez" diye konuştu.

"Barınaklar uluslararası standarlara uygun hale getirilmeli"

Başkan Eroğlu, barınaklarda görev yapan veteriner hekimlere destek sağlanması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Veteriner hekimler, hayvan sağlığı ve refahı için gece gündüz demeden çalışan, toplum sağlığının korunmasında ve zoonotik hastalıkların önlenmesinde hayati bir role sahip olan sağlık profesyonelleridir. Hekimlerimizin mesleki bilgi ve sorumluluklarını görmezden gelerek onları töhmet altında bırakmaya yönelik açıklama ve eylemler, yalnızca adalet duygusunu zedelemekle kalmaz, aynı zamanda hayvan refahı ve toplum sağlığı adına yürütülen çalışmalara da zarar verir. Bu noktada, tüm yerel yönetimlerin ve ilgili kurumların, barınaklarda hizmet veren veteriner hekimlere ve diğer çalışanlara yönelik gerekli destek ve kaynakları sağlaması, aynı zamanda barınak yönetimi süreçlerini uluslararası standartlara uygun hale getirmesi elzemdir."