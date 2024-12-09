Veventures Holding Yapay Zeka Platformu VeGPT'yi Tanıttı - Son Dakika
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Veventures Holding Yapay Zeka Platformu VeGPT'yi Tanıttı

Veventures Holding Yapay Zeka Platformu VeGPT\'yi Tanıttı

Veventures Holding, finansal teknoloji, mühendislik ve tarım alanlarında gelişmiş yapay zeka platformu VeGPT'yi devreye aldığını duyurdu. VeGPT, sektörün önde gelen yapay zeka dil modellerini bir araya getirerek çalışanların iş süreçlerini daha verimli hale getirmeyi hedefliyor.

09.12.2024 12:18  Güncelleme: 12:20
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ENERJİ, finansal teknoloji, mühendislik ve tarım gibi alanlarda faaliyet gösteren Veventures Holding, popüler modelleri bir araya getirdiği yapay zeka platformu VeGPT'yi devreye aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan bilgilendirmede VeGPT'in, OpenAI'ın ChatGPT'sinden Google'ın Gemini'sine, Claude'dan Perplexity'ye kadar sektörün önde gelen yapay zeka dil modellerini bir araya getirdiğini bildirdi. Platform, çalışanların bu güçlü modellerden kolayca faydalanmasını sağlarken; holding bünyesindeki şirketlerin ihtiyaçlarına göre yeniden eğitimden geçirilmiş yapay zeka modelleri, şirket içi süreçleri daha etkin hale getiriyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Vebilişim Teknoloji İzmir Şube Müdürü Muhammet Coşkun, "VeGPT ile çalışanlarımızın ihtiyaç duyduğu yapay zeka araçlarını tek platformda birleştirerek işlerini kolaylaştırmayı, hızlandırmayı ve daha verimli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu modelleri şirketlerimize özel bilgilerle eğiterek, oryantasyon süreçlerini kolaylaştıran, bilgilendirme kaynağı görevi gören bir yapıya da dönüştürdük" dedi.

Riskler çağında stratejik karar almanın önemine dikkat çeken Coşkun, "Yapay zeka dil modelleri, özellikle chatbot işlevleriyle iş dünyasında giderek daha fazla yer buluyor. Şirketler hem müşteri desteği konusunda hem de kendi şirketlerindeki iş verimliliğini artırma konusunda şirket ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş chatbot'lara her geçen gün daha fazla yönelecek. Üstelik açık kaynak yazılımlar da bu ihtiyaçları karşılamak için tüm dünyada şekillenmeye devam ediyor. Yapılacak özelleştirmelerle önümüzdeki birkaç sene içerisinde neredeyse tüm şirketler benzer platformlar kullanarak iş verimliliklerini artıracak. VeGPT, bu potansiyeli iş süreçlerine entegre ederek çalışanların problem çözme, araştırma ve karar alma yeteneklerini destekliyor. Platform, verimliliği artırmak ve yenililikçi bir çalışma kültürü oluşturmak için etkili bir araç olarak konumlanıyor. Chatbot'ların iş dünyasındaki artan rolü hem zaman yönetimi hem de bilgiye hızlı erişim açısından büyük avantajlar sağlıyor. VeGPT ise 'bu avantajları çalışanlarımızın günlük iş süreçlerine entegre ediyor" diye konuştu.

Coşkun değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Birden fazla sektörde faaliyet göstererek operasyonel kapasitesini ve küresel pazardaki rekabet gücünü artıran Veventures Holding, bilişim ve fintek alanlarındaki deneyimi sayesinde sunduğu yenilikçi çözümleri, çevreye ve topluma duyarlı faaliyetleriyle destekliyor. 6 Şubat depremlerinden etkilenen kadın girişimciler ve çocuklar için o günden bu yana düzenli olarak sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor, sivil toplum kuruluşu iş birlikleriyle farkındalık oluşturma çabalarına katkıda bulunuyoruz. Etik değerlere bağlı kalarak topluma ve çevreye duyarlı bir şekilde faaliyetlerini sürdürmeye ve tüm paydaşları için değer yaratmaya adanan Veventures Holding, önümüzdeki dönemde de son teknoloji uygulamalarını benimseyerek ve sosyal görevlerini yerine getirerek ülkemizin refahını ve gelişimini önceliklendirmeyi sürdürecek."

Kaynak: DHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Veventures Holding Yapay Zeka Platformu VeGPT'yi Tanıttı - Son Dakika

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