Veysel Çelikdemir, COP31\'de kum ve ışıkla doğa temalı gösteri sundu

Antalya'da kum sanatçısı Veysel Çelikdemir'in, COP31 alanında ışık, müzik ve kumun uyumunu sergilediği performansı ilgi gördü.

Kum sanatçısı Veysel Çelikdemir, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında performans sergiledi. Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) 'Ormandan Geleceğe Nefes' temalı ziyaretçi bahçesinde yapılan etkinlikte Çelikdemir, ışık, müzik ve kumun uyumunu sahneye taşıdı. Orman, tarım, doğa ve Türkiye'nin tarihi güzelliklerini sergileyen Çelikdemir'in performansı, ziyaretçilerden ilgi gördü. Etkinliği, OGM Genel Müdürü Bekir Karacabey de izledi.