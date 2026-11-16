Veysel Çelikdemir, COP31'de kum ve ışıkla doğa temalı gösteri sundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Veysel Çelikdemir, COP31'de kum ve ışıkla doğa temalı gösteri sundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Veysel Çelikdemir, COP31\'de kum ve ışıkla doğa temalı gösteri sundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

COP31 kapsamında Antalya'da sahne alan kum sanatçısı Veysel Çelikdemir, OGM'nin 'Ormandan Geleceğe Nefes' bahçesinde ışık, müzik ve kumla doğa temalı gösteri sundu. Çelikdemir'in orman, tarım ve Türkiye'nin tarihi güzelliklerini yansıttığı gösterisi ziyaretçilerden ilgi gördü.

Antalya'da kum sanatçısı Veysel Çelikdemir'in, COP31 alanında ışık, müzik ve kumun uyumunu sergilediği performansı ilgi gördü.

Kum sanatçısı Veysel Çelikdemir, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında performans sergiledi. Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) 'Ormandan Geleceğe Nefes' temalı ziyaretçi bahçesinde yapılan etkinlikte Çelikdemir, ışık, müzik ve kumun uyumunu sahneye taşıdı. Orman, tarım, doğa ve Türkiye'nin tarihi güzelliklerini sergileyen Çelikdemir'in performansı, ziyaretçilerden ilgi gördü. Etkinliği, OGM Genel Müdürü Bekir Karacabey de izledi.

Kaynak: DHA
Yerel HaberlerKültür SanatEtkinlikTürkiyeAntalyaKültürGüncelTarımMüzikCOP31ÇevreSanatSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arınç’tan çarpıcı anı Yargıtay’a atanan genç hakimin önceki görevi pes dedirtti Arınç'tan çarpıcı anı! Yargıtay'a atanan genç hakimin önceki görevi pes dedirtti
Dirk Kuyt’ın Fenerbahçe’den aldığı para belli oldu Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'den aldığı para belli oldu
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben?
Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti
Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor
Meclis’te “Kürt illeri“ gerginliği Mehmet Muş’tan DEM Partili vekile sert tepki Meclis’te "Kürt illeri" gerginliği! Mehmet Muş'tan DEM Partili vekile sert tepki
Dev pitonları yeniden doğaya salıp dron ile takip ediyorlar: Sebebi ilginç Dev pitonları yeniden doğaya salıp dron ile takip ediyorlar: Sebebi ilginç
Kahramanmaraş’ta 17 yaşındaki genç öldü: Hastane ve 112’ye ihmal iddiası Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki genç öldü: Hastane ve 112'ye ihmal iddiası
En düşük emekli maaşı 30 bin TL olur mu Uzmandan kademeli zam öngörüsü En düşük emekli maaşı 30 bin TL olur mu? Uzmandan kademeli zam öngörüsü
18:25
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Bu göreve talibim
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
18:01
Amedspor’dan TFF’ye olay tepki
Amedspor'dan TFF'ye olay tepki
17:40
Sarıgül Ailesi’ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
Sarıgül Ailesi'ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
17:40
Konya Beyşehir’de pencereden düşen 25 yaşındaki genç kız kurtarılamadı
Konya Beyşehir'de pencereden düşen 25 yaşındaki genç kız kurtarılamadı
17:39
Villarreal’den Kerem Aktürkoğlu iddiası: Fenerbahçe’nin tavrı belli oluyor
Villarreal'den Kerem Aktürkoğlu iddiası: Fenerbahçe'nin tavrı belli oluyor
17:31
Beyoğlu’nda halıya sarılı bulunan Kalkan’ın son görüntüleri çıktı
Beyoğlu'nda halıya sarılı bulunan Kalkan'ın son görüntüleri çıktı
17:10
“CHP’yi geri alacağız“ diyen Özel’e Kılıçdaroğlu cephesinden bomba yanıt
"CHP’yi geri alacağız" diyen Özel'e Kılıçdaroğlu cephesinden bomba yanıt
17:07
Karaahmetoğlu CHP’den ayrıldı: Beyoğlu’nda gerekçe iç kavgalar
Karaahmetoğlu CHP'den ayrıldı: Beyoğlu'nda gerekçe iç kavgalar
17:03
Emre Belözoğlu’ndan Greenwood’a özel talimat
Emre Belözoğlu'ndan Greenwood'a özel talimat
16:56
Eylem Tok iadeye itirazdan vazgeçiyor: Avukatları nakdi teminat önerdi
Eylem Tok iadeye itirazdan vazgeçiyor: Avukatları nakdi teminat önerdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 18:29:55. #.0.2#
SON DAKİKA: Veysel Çelikdemir, COP31'de kum ve ışıkla doğa temalı gösteri sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android