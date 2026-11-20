MARDİNLİ Veysel Üstüner (30), 'Akıl hastalığı ve savurganlık' gerekçesiyle 2024'te babası Mahmut Üstüner'in kendisine vasi olarak atanmasının ardından kararın kaldırılması için annesine dava açtı. Üstüner, "Kendi emeğimle geçinmek istiyorum. Nereye gitsem bu vasilik yüzünden sorun yaşıyorum. Bayrampaşa'da vasilik yüzünden hamallık yapıyor ve sürünüyorum. Annem hayatımı kararttı, kendisinden de şikayetçiyim" dedi.

'ENGELLİ MAAŞI ALSIN' İDDİASI

Mardin'den 2024 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınan Veysel Üstüner, memleketindeyken hiçbir psikolojik sorununun bulunmadığını, ancak İstanbul'a gittikten sonra annesi Birgül Üstüner'in 'engelli maaşı alsın' düşüncesiyle kendisini Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırarak rapor aldırdığını iddia etti. Rapor alınmasının ardından anne Birgül Üstüner, İstanbul 19'uncu Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 'akıl hastalığı ve savurganlık' gerekçesiyle vasilik davası açtı. 2024 yılında görülen duruşmada oğlunun borç yaptığını ve kredi çektiğini belirten anne, vasi olarak atanmayı talep ederken, mahkeme heyeti baba Mahmut Üstüner'in vasi olarak atanmasına karar verdi.

'KENDİ EMEĞİMLE GEÇİNMEK İSTİYORUM'

Vasilik kararı sonrası resmi işlemlerini yapamadığını ve düzenli bir işte çalışamadığını ifade eden Veysel Üstüner, babasının izniyle Mardin'de avukat tutarak vesayet kararının kaldırılması için mahkemeye başvurdu. Verilen 8 bin liralık maaşa muhtaç olmadığını ve kendi emeğiyle geçinmek istediğini ifade eden Üstüner, "Akıl dengem yerinde olmasına rağmen düzenli bir işe girip çalışamıyorum, iş sahibi olamıyorum. Nereye gitsem bu vasilik yüzünden sorun yaşıyorum. Kendi kararımı kendim verebilecek yaştayım, 30 yaşındayım. Şişli'de çalışıyorum, Bayrampaşa'da vasilik yüzünden hamallık yapıyor ve sürünüyorum. Annem hayatımı kararttı, kendisinden de şikayetçiyim. Kendi yuvamı kuramıyorum. Kendi emeğimle bir motor almak istiyorum ama vasilik yüzünden alamıyorum, imzam geçersiz sayılıyor. Bazı zamanlar çok zorlanıyorum, artık yeter. İçirilen ilaçlar yüzünden ağzımda diş kalmadı, dişlerimi kaybettim" dedi.

AVUKAT: BİPOLAR BOZUKLUK TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Veysel Üstüner'in avukatı Gurbet Bilbay ise bipolar bozukluk veya benzeri sağlık durumlarının bir kişinin haklarının tamamen kısıtlanması için tek başına yeterli sebepler olmadığını savundu. Vesayet kararının kaldırılması için Mardin'de dava açtıklarını belirten Bilbay, "2024 yılında İstanbul ilinde mahkeme kararıyla babası vasi olarak atanmıştır. Bipolar bozukluğu veya kişinin belli durumlarının kesinlikle kısıtlanması için yeterli sadece sebepler değildir. Burada bizim amacımız Türk Medeni Kanunu'na göre bu hakkı, bu vesayet kararını kaldırmak. Çünkü kendisi normal kararlarını hiçbir şekilde veremiyor. En basitinden İstanbul'da kaybettiği bir kimliğini bile alırken babasının imzasına ihtiyaç duymaktadır. Hiçbir hareketini, hiçbir şekilde davranışlarını kontrol altına alamamaktadır. Çok büyük işlerde çalışıyor ve bu da onun hayatını tamamen etkiliyor. Biz bununla ilgili Mardin mahkemelerine başvuruda bulunduk ve gereken karar için elimizden geleni yapacağız. Kendisinin çünkü psikolojisi bu konuda daha çok bozulmuş durumda. Onu da aynı şekilde isteği bu, zaten karar verecek olan mercii hakimdir. Burada da annesinin, babasının tanıklığı dinlenecektir" dedi.