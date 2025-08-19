Vezirköprü Arkeoloji Çalıştayı Sona Erdi - Son Dakika
Vezirköprü Arkeoloji Çalıştayı Sona Erdi

19.08.2025 23:07
Oymaağaç Höyüğü kazılarının 20. yılı nedeniyle düzenlenen çalıştayda kültürel miras ele alındı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Oymaağaç Höyüğü kazılarının 20. yılı kapsamında düzenlenen "Vezirköprü Arkeoloji ve Kültürel Miras Çalıştayı" sona erdi.

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen son oturumda, Oymaağaç Höyüğü ve çevresine dair optik ve radar incelemeleri, bölgedeki mozaik ve kırsal mimari örnekleri ile kültürel mirasın korunmasına dair sunumlar yapıldı.

Nerik Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Ali Yılmaz yaptığı konuşmada, Oymaağaç Höyüğü'nün kazı çalışmalarının başlangıcından bugüne kadar yaşanan süreci anlattı.

Yılmaz, "Yirmi yıldır büyük emeklerle Nerik kentinin ortaya çıkarılmasında en büyük şans Oymaağaç Kazı Başkanı Prof. Dr. Rainer Czichon gibi kendini işine adamış bir kazı başkanının olmasıdır. Bu süreçte yerel yöneticilerin destek vermesi de kıymetlidir." dedi.

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya da kazılarda elde edilen tarihi eserlerin Vezirköprü'de sergilenebilmesi için ilçeye bir müze kazandırılması gerektiğini vurguladı.

Samsun Müzesinde sergilenen eserlerin Vezirköprü'deki kazılarda ortaya çıktığını ifade eden Kaymakam Kaya, "Samsun Müzesinde sergilenen buluntuların yüzde 50'si Vezirköprü Oymaağaç Höyüğü'ne ait. Vezirköprü'de acilen Kent Tarihi Müzesi açılması konusunda ilçe olanaklarını sağlamaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül de Vezirköprü'nün ne kadar eski bir yerleşim yeri olduğunun kazılarla ortaya çıktığını ifade ederek, "Çalışmaların bu aşamaya gelmesinde Oymaağaç Kazı Başkanı Prof. Dr. Rainer Czichon ve ekibine Vezirköprü adına teşekkür ediyorum. Kent Tarihi Müzesi konusunda belediye olarak üzerimize düşen bütün yükümlülükleri yapmaya hazırız." şeklinde konuştu.

Oymaağaç Kazı Başkanı Prof. Dr. Rainer Czichon, çalıştayın ikinci ve son gününde "Nerik Hava Tanrısının Sevdiği Pınar" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Czichon, Vezirköprü'de tarihe ışık tutacak çok malzeme olduğuna vurgu yaparak, "Vezirköprü'de eski meslek kolları öne çıkarılmalıdır. Oymaağaç Köyünün Batısında bulunan Höyüğümüzün eski adı Höyüktepe. Biz projeye başladığımızda adını Oymaağaç Höyük olarak seçtik. Hava Tanrısının pınarı ise Höyüğün Doğusunda yer alıyor. Oymaağaç halkıyla görüştüğümüzde bu oluşumlar ile ilgili çeşitli hikayeler anlattılar. Biz de çok merak ettik ve kazı çalışmalarına başladık." dedi.

Çalıştaya, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mustafa Çavuş, AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Çil, Oymaağaç kazı ekibi, kurum ve kuruluşların amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Vezirköprü, Arkeoloji, Eğitim, samsun, Güncel, Miras, Son Dakika

20:53
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
21:27
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon
