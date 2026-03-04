Viranşehir\'de Kaçakçılık Operasyonu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gümrük kaçakçılığı operasyonu kapsamında 26 şüpheliye adli işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ürünleri kaçakçılığına yönelik ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 4 bin 580 paket sigara, 13 litre alkol, 4 kilogram çay, 22 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 26 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
