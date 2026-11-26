İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vişne Korkmaz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda genişleyen müzakere zemininin tarafların taleplerine ve Avrupa güvenlik mimarisine olası etkilerini AA Analiz için kaleme aldı.

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Rusya-Ukrayna Savaşı beşinci yılını tamamlamaya doğru gidiyor. Yakın zamanda savaşın doğasında değişiklik yapacak bir büyük el yükseltme gerçekleşmezse yayılma ve yükselme riski barındıran konvansiyonel bir savaş olarak devam edecek gibi görünüyor. Savaşın, savaşan taraflar için büyük maliyetler getirdiği görülüyor. Aktörler savaş ve savaş koşulları altında hayatta kalma ekonomisini devam ettirmekte zorlanıyor. Fakat bu zorluklar Moskova ve Kiev'i daha temkinli hareket etmeye ya da müzakere zemininde maksimalist taleplerden vazgeçip ateşkesi öncelemeye itmiyor. Yakın denizlerde ticari unsurların hedef alındığı, bu stratejinin uzak denizlere doğru genişletilebileceğine ilişkin sinyallerin ara ara verildiği, her iki ülkenin kritik altyapısının, lojistik sevk hatlarının ve bağlantısallığının sürekli saldırılara maruz kaldığı ve her iki taraf için de geniş çaplı bir yıkıma yol açan bir savaş var.

Hem Kiev hem de Moskova, bu savaşı bu koşullarda sürdürebilme güçlerini ve konumlarını müzakere masasında güçlendirme aracı yapmış durumda. Bu yüzden de karşılıklı ateşin müzakerelerle çok kısa kesildiği ve eski yoğunluğuna müzakereler biter bitmez dönebildiği bir tablo mevcut. Kısaca çok uzun bir süredir, bazı insani meseleler esir takası, kısa süreli ve kısmi hasta ve sivillerin tahliyesi ve benzeri hususlar hariç savaş-barış müzakereleri dinamiğinde havanda su dövülüyormuş izlenimi var. 10-11 Kasım Abu Dabi müzakereleri, öncesi ve sonrasında ABD arabuluculuğunda gerçekleştirilen mekik diplomasisi de genel resmi değiştirmediğinden bazı gözlemciler tarafından bu süreç sonuç vermeyen bir çaba olarak değerlendirildi. Oysa bu son temaslarda havanda aynı suyun dövülmediği de görülüyor ve bu değişim başlı başına önemli olarak okunmalı.

Abu Dabi'de tarafların maksimalist konumları

Abu Dabi müzakerelerinin sonuçlarını basın karşısında özetleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Özel Temsilcisi Jared Kushner, uluslararası toplumu ümitlendirmemek ve gerçekçi bir tablo çizmek konusunda oldukça dikkatliydi. Kusher'ın açıklamalarında, tarafların karşı tarafça kabul edilmesi oldukça zor olan maksimalist taleplerini dile getirmeyi sürdürdükleri de ortaya çıktı. Dolayısıyla basına ve analizlere yansıyan Kiev ve Moskova'nın hala birbirlerinden oldukça uzakta bir müzakere duruşuna sahip oldukları doğrulandı.

Doğal olarak Kiev'in maksimalist talepleri, Ukrayna'nın geleceği ile yakından ilişkili. Ukrayna, toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmek, yani işgal ve ilhak altındaki ve bir kısmı referandumlar aracılığıyla Rusya'ya bağlanmış toprakları kurtarmak istiyor. Bunun tamamen mümkün olmayacağı senaryoda dahi Ukrayna'nın şu anda Rusya tarafından kontrol altında tutulmamasına rağmen talep edilen Donetsk, Luhansk, Herson, ve Zaporijya'daki topraklar konusunda ayak diretmesi beklenir. Ayrıca Kiev, Karadeniz'e çıkışını ya da Moldova-Romanya bağlantısını sınırlayacak başta Odessa hattı ile ilgili herhangi bir talebe de direnecek. Kiev için topraklarının bir kısmını kaybettiği ve Moldova'nın geleceğinin de belirsiz olduğu bir senaryoda Polonya bağlantısallığı oldukça önem kazanıyor. Bu da Rusya'nın Belarus'daki varlığının ve onun üzerinden yarattığı riskin kontrol altında tutulması demek. Rusya'nın kendi kendini sınırlandırmadığı bir senaryoda bu yeni sınır hattını güçlü garantilerle ve yeterli caydırıcılığa sahip silahlı kuvvetlerle korumak Ukrayna açısından elzem olacak.

Savaş Ukrayna altyapısını ve ekonomisini oldukça etkiledi. İnsan kaynağı açısından savaşın açtığı yaraları sarmak belli bir süre alacak, siyasi istikrarın sağlanması, savaş borçlarının yapılandırılması ve ekonominin mümkünse kritik sektörler üzerinden ayağa kaldırılması da aynı şekilde zaman gerektirecek. Bu sürenin uzunluğu, yaratacağı maliyetin büyüklüğü ve halka yükleyeceği acı Batı'nın desteğinin sürekliliğine bağlı. Kiev'in Rusya'dan herhangi bir savaş tazminatı alamadığı bir durumda dahi Rusya'nın elindeki kayıp insan kaynağını kurtarması ve Kiev-Avrupa/Batı bağlantı ve desteğini sorunlaştırmayacak bir savaş sonrası düzeni kurabilmesi gerekiyor. Bu Rusya'nın ideolojik araçlarını savaş sonrası Ukrayna semalarında görmemek demek.

Rusya ne istiyor?

Ukrayna'nın geleceğiyle ilgili Kiev'in bu talepleri Rusya'nın Ukrayna özelindeki maksimalist talepleri ile elbette uyuşmuyor. Rusya, Ukrayna'da Donbass'ın tamamının yani şu anda askeri olarak elinde tutmadığı topraklar dahil yukarıda anılan dört bölgenin tamamının Rusya toprağı olarak kabul edilmesini talep ediyor. Kırım'ın Rusya'da kaldığı bir gelecekte böyle bir sonuç Ukrayna'nın Karadeniz erişimini önemli oranda kısıtlayacak, Ukrayna donanmasının stratejik derinliğini çok ciddi oranda azaltacak.

Moskova, ilk kez Alaska görüşmesinde Ukrayna'nın savaş sonrası bazı güvencelere sahip olma isteğini anladığını söyledi. Fakat bu anlayışın, sınırın ötesinde uluslararası denetimin olduğu bir tampon bölge oluşması gibi inisiyatiflere geçit vermediğini de süreç içerisinde Kremlin'den yükselen itirazlardan anlaşılıyor. Kremlin NATO veya gönüllüler koalisyonu temelinde Avrupalı aktörlerden teşekkül edecek kuvvetlerin, yabancı asker ve üslerin temelli ya da geçici olarak Ukrayna'da konuşlanmasına karşı çıkıyor ve bu tür kuvvetlerin Rusya'nın meşru hedefi olacağını yineliyor. Kamuoyu ile paylaşıldığı kadar Moskova, Ukrayna'nın NATO üyeliğine de karşı, hatta bu konuda sadece Ukrayna'dan değil NATO'dan da güvence istiyor. Rusya açısından Ukrayna'nın derin vuruş gücünün bir problem haline geldiği savaşın gidişatında gözlemlendi. Bu gücü özellikle de Ukrayna'nın nükleer caydırıcılığa sahip olmadığı bir durumda kısıtlamaya çalışmak, başarılı olup olmayacağı şüpheli olsa da, derin vuruş gücünün etkili bir biçimde kullanılması Batı daha da önemlisi ABD istihbarat desteğine bağlı. Hatta, geçen aylarda Starshield verilerine Kiev'in erişiminin kısıtlanmasının yarattığı tartışma Ukrayna için etkili bir hava savunma korumasının oluşması da ABD desteğine bağlı olduğunu gösterdi. Rusya, ABD-Ukrayna savunma işbirliğinin Ukrayna'nın derin vuruş kapasitesine esneklik sağlayacak şekilde derinleşmesine de Ukrayna'da üçüncü tarafların taktik nükleer silahlarının güvence olarak konuşlandırılmasına da Ukrayna'nın nükleer silah edinerek ulusal caydırıcılık geliştirmesine de karşı.

Ancak Rusya için esas mevzu Ukrayna'daki beklentilerinin ötesinde. Bu yüzden savaş sahasındaki sınırlı ilerleyişini hatta ilerleyemeyişini Moskova çok dert etmiyor.

Kremlin'in asıl beklentisi Donbass'ta elinde tuttuğu alan, Belarusya'daki konvansiyonel ve nükleer varlığı ve savaşın hedef olmasına rağmen devam ettirme kapasitesi üzerinden kurduğu baskı aracılığıyla Batı'yı Avrupa/Trans-Atlantik güvenlik mimarisini gözden geçirmeye ikna etmek. Rusya için bu tür bir yeniden düzenleme olmadan gelecekte Kiev'i Rusya lehine oluşmuş yeni statükoyu bozmak konusunda cesaretlendirebilecek pek çok iç ve dış faktör olabilir.

Aynı çerçevede Rusya, savaşın ilk aşamalarını, ilk arabuluculuk girişimlerini ve Tahıl Koridoru gibi başarıları geride bıraktıktan sonra kayıp ve kazançların bedelinin değiştiği bir süreçte, toprak, güvenceler, yaptırımlar, tazminatlar, dondurulmuş varlıklar, güvenlik garantileri, sınırların çizilmesi ve korunması, nüfus değişimi ve insani meseleler gibi tüm başlıklarda anlaşma sağlanmadıkça kısmi ve geçici anlaşmalar yapmayacağı mesajını muhataplarına iletmeye başladı.

Bu nedenle de ABD'nin ısrarına rağmen enerji ve kritik altyapıya yönelik saldırıları durduran ya da Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğini artıracak anlaşmalara ve geçici ateşkese taraflar yanaşmadı. Bu arada Ukrayna da Rusya'ya karşı elindeki en büyük pazarlık aracının Rusya'nın egemen topraklarına ve Karadeniz'deki varlığına yönelik özellikle enerji ve ekonomi bağlantılı varlıklarına yönelik saldırı yapabilme kapasitesi olduğunu biliyor. Dolayısıyla Kiev de enerji alt yapısına saldırmama sözünü verebileceği sınırlı bir anlaşmaya yanaşmadı.

Abu Dabi neyi değiştirdi?

Abu Dabi'de taraflar nihayet tüm konuları aynı anda masaya getirmeye ve aynı anda çözme konusunda anlaştı. Buna rağmen tarafların maksimalist taleplerini de koruduğu görülüyor. Abu Dabi sonrasında, Ukrayna savaşını sona erdirecek bir anlaşmanın yalnızca Ukrayna'nın geleceğini belirlemekle kalmayacağı; aynı zamanda Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerin geleceğini ve muhtemelen Avrupa'nın güvenlik mimarisini de şekillendireceği bir süreçle ortaya çıkabilir.

Nitekim Trump, Avrupa'yı da kapsayan büyük bir anlaşma olacağını söylerken, Alman basını Rusya'nın Abu Dabi'ye Kuzey Avrupa, Baltıklar, Karadeniz, Orta ve Merkezi Avrupa'nın güvenlik mimarisinde revizyon talep eden bir dosya ile geldiğini yazdı. Rusya, Avrupalıların bundan sonraki müzakerede masada tek sandalye ile olmasını kabul etti; Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Ukrayna'nın NATO üyeliği olasılığının Amerikalılar tarafından tekrar dillendirildiğini gazetecilere söyledi. Bu açıklamalar şu anda daha büyük bir masanın kurulmakta olduğunu, pazarlıkların alanının genişlediğini ama tarafları belli konularda somut adımlar üzerinde anlaşmaya iten zeminin henüz oluşmadığını, ABD'nin ise nabız yoklamaya devam ettiğini gösteriyor.

Sonuç olarak ne söyleyebiliriz? ???????

Rusya'nın Trans-Atlantik güvenliğin ve Avrupa güvenlik mimarisinin geleceğine ilişkin basına yansıyan maksimalist talepleri, 2021'de dile getirdiği taleplerin de ötesine geçiyor. Avrupa ve İngiltere'nin, Rusya'nın Kuzey Avrupa, Baltıklar, Doğu ve Orta Avrupa üzerindeki baskısını artırmasına, Karadeniz'deki dengelerde elini güçlendirmesine ve hareket serbestisini genişletmesine imkan tanıyacak böyle bir dönüşüme onay vermesi oldukça zor. Özellikle NATO'nun mevcut gücü dikkate alındığında bu taleplerin kabul edilmesi kolay görünmüyor.

Bu, savaş bugüne kadar nasıl sürdüyse Ukrayna'da öyle sürecek ve bu arada sadece Rusya konusunda çok hassas olanlar değil olmayan Batılı devletler de kaynağı belirsiz asimetrik saldırılarla karşı karşıya kalmaya devam edecek demek oluyor. Bu ortam ve bağlı olarak oluşan ekonomik yük Avrupa'da silahlanma trendini durdurmayacak ama bir sürü manipülasyona açık siyasi kriz ortaya çıkabilecek.

Pazarlık alanının genişlemesi Ukrayna'nın geleceğine yönelik Kiev'in taleplerini sulandırabilir. ABD, Avrupa'da Rusya ile NATO arasındaki bölgesel güçler dengesini önceleyecek. NATO'nun gücü dolayısıyla ABD için manevra yapacak alan var. Avrupalılar ise kendi çıkarlarını önceleyecek. Temel amaçları Rusya'nın savaş azmini ve gücünü yok etmek fakat bu olacak gibi görünmüyor. Öyleyse istikrarlı bir güç dengesi ile tatmin olmakla ve silahlanmakla yetinebilirler. Bu noktada Karadeniz, Baltıklar ve Doğu Avrupa Ukrayna'dan daha önemli hale gelebilir ve Ukrayna'nın bölünmüş olması mevcut güç dengesini yansıtıyor olarak kabul edilebilir. Bu Avrupa-Rusya hattının bir mini-Soğuk Savaş hattı olması demek. Bu yeni savaşın muhtemel karşı kutbunu da Avrupalılar ya da Avrupalılaşmış NATO oluşturacak.

Böyle bir gelecekte Kiev, NATO caydırıcılığının parçası olmadan güvenliğini garantilemiş demek mümkün olmaz. Bu adım atılırsa Rusya'nın Belarus'taki askeri varlığı bugünkünün çok ötesinde güçlenmesi söz konusu olabilir. Buradan hareketle bir zamanlar bölünmüş Almanya üzerinden konuşulan caydırıcılığın sınırları gelecekte bölünmüş Ukrayna üzerinden konuşulabilir. Fakat daha henüz her şey çok belirsiz. Bu senaryo da şu anda Rusya'nın kabul ettiği bir senaryo da değil ve Kiev'in de Avrupalıların da zor hazmedeceği bir gidişat. Fakat Rusya, tam anlamıyla başarılı olmadığı bir savaşta, beşinci yılın sonunda da olsa pazarlık alanını genişletmeyi başardı ve uygun koşullarda Avrupa'nın bir mini-Soğuk Savaş alanına dönmesine ne ABD'nin ne de Rusya'nın bir itirazı olmasını beklemek mümkün görünmüyor.

[Prof. Dr. Vişne Korkmaz, Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesidir.]

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