Avusturya'nın başkenti Viyana'da Türkiye'nin Viyana Başkonsolosluğu ve Yunus Emre Enstitüsünün girişimleriyle "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.
Viyana'daki Türk derneklerinin katkılarıyla düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler, Viyana Başkonsolosu Cafer Mert Özmert ve Viyana Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ayşe Yorulmaz'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşu ile başlayan etkinlikte Başkonsolos Cafer Mert Özmert açılış konuşması yaptı.
Etkinlikte konuşan Büyükelçi Ozan Ceyhun da 23 Nisan'ın milli iradenin teminatı Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 104'üncü yıl dönümü olduğunu ifade etti.
Ceyhun, bu önemli olayın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğindeki Milli Mücadele'nin başlangıcında bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.
"Bildiğiniz üzere Milli Mücadele'miz, tüm dünyaya mal olarak zamanın mazlum milletlerinin yüreklerinde ilham aşılamıştır." ifadesini kullanan Ceyhun, "Bu şiarla, Ulu Önder Atatürk, bu önemli günü tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. Tam da bu yüzden 23 Nisan, kalplerimizde çocuklarımız için beslediğimiz güven ve inancın da simgesidir." dedi.
Çocukların çeşitli gösteriler sergilediği etkinlikte, sanatçılar Ümit Kaplan ve Erkan Obüs'ün gösterileri yoğun ilgiyle izlendi.
Son Dakika › Güncel › Viyana'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika
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