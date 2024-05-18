Viyana'da binlerce kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti - Son Dakika
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Viyana'da binlerce kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Viyana\'da binlerce kişi İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Avusturya'nın başkenti Viyana'da binlerce kişi, Nekbe-Büyük Felaketin yıl dönümünde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi. Filistin destekçileri, Filistin bayrakları ve protesto pankartları taşıyarak yürüyüş gerçekleştirdi. Gösteride konuşan siyasetçiler, Gazze'de yaşananların insanlık adına yanlış olduğunu vurguladı ve Avrupa'da Filistin'e destek gösterilerine yönelik baskıların arttığına dikkat çekti.

18.05.2024 20:39
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Avusturya'nın başkenti Viyana'da "Büyük Felaket-Nekbe'nin" yıl dönümünde binlerce kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi.

Başkentin 10'uncu bölgesindeki Kültürler Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Filistin bayraklarının yanı sıra "Soykırıma hayır", "Terörist İsrail", "Özgür Gazze" yazılı pankartlar taşıdı.

Nekbe-Büyük Felaketin 76'ncı yıl dönümü nedeniyle ülkenin birçok yerinden başkente gelen Filistin destekçileri, konuşmaların ardından Favoritenstrasse üzerinden Antonplatz'a kadar yürüdü.

Gösteride, "İntifada ve Nehirden denize Özgür Filistin" sloganları atılmaması, aksi takdirde protestoya izin verilmeyeceği uyarısında bulunuldu.

Nekbe'nin tarihçesi ve Gazze'de yaşananların anlatıldığı gösteride konuşan SÖZ (Geleceğin Sosyal Avusturya'sı) Partisi Başkanı Hakan Gördü, Avusturyalı siyasetçilerin Gazze'de olup bitenden haberdar olduklarını, sivillerin, çocukların, kadınların öldürüldüğünü bildiklerini ama buna rağmen sessiz kaldıklarını söyledi.

Gördü, "Bugün bir siyasi görüş, bir ideoloji, bir din adına değil, sadece insanlık adına konuşuyoruz. Hıristiyan, Müslüman ve Yahudiler hep birlikte, sivillerin, çocukların öldürülmesinin yanlış olduğunu söylemek için buradayız." diye konuştu.

Alman siyasetçi, eski Federal Meclis Milletvekili Annette Groth da Gazze'deki soykırım ve barbarca katliamlara kayıtsız kalmayan sayısız insanın sokaklara inerek tepkisini ortaya koyduğunu ancak Avrupa'da birçok ülkede Filistin'e destek gösterileri düzenleyenlere yönelik baskıların ciddi oranda arttığını anlattı.

Groth, 2010'da Mavi Marmara gemisinde bir aktivist olarak bulunduğunu, o dönemde İsrail askerlerinin yaralı aktivistlere ne kadar acımasızca davrandığına şahit olduğunu anlattı.

Alman Başbakan Scholz'a Gazze tepkisi

Tel Aviv yönetiminin Refah'a yönelik başlattığı işgal girişimine rağmen Alman Başbakan Olaf Scholz'un hala "İsrail'in insan haklarına ve uluslararası hukuka riayet ettiğini" söylediğini hatırlatan Groth, şöyle devam etti:

"Nerde yaşıyor bu Şansölye (Başbakan)! Hepimiz biliyoruz ki çok uzun zamandır İsrail, insan haklarına ve uluslararası hukuka saygı göstermiyor. Bu nedenle bizler sokaklardayız. İsrail'den bir gazetecinin yazdığı gibi, Gazze'de tahliye alanları, yok etme alanlarına dönüştü. Bizler (Gazze'de insanların) yok edildiğine şahidiz. Bu nedenle, her yerde yüksek sesle söylüyorum; (Bu katliamlar) Benim adıma yapılmasın."

Kaynak: AA

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