Viyana'da Filistin'e Destek Gösterisi - Son Dakika
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Viyana'da Filistin'e Destek Gösterisi

Viyana\'da Filistin\'e Destek Gösterisi
28.06.2025 22:40
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Viyana'da 30 sivil toplum kuruluşunun düzenlediği gösteride, Gazze'deki soykırım protesto edildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 30'dan fazla sivil toplum kuruluşunun düzenlediği Filistin'e destek gösterisinde İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım protesto edildi.

Filistin'e destek gösterisine katılan yüzlerce kişi önce Avusturya Parlamentosu'na ardından Başbakanlığa yürüdü. Göstericiler, "Özgür Filistin", "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Gazze'deki çocuklar da yaşamak istiyor, Avusturya ise buna karşı çıkıyor", "Netanyahu yakalanacak, çocuk katili hapse girecek" sloganları attı.

Ellerinde Filistin bayraklarıyla sokakları dolduran göstericiler, "İsrail terörünü durdurun" yazılı dövizler taşıdı.

Gazze'ye insani yardım taşıyan ve İsrail tarafından alıkonulan "Madleen" adlı gemide bulunan Alman vatandaşı Yasemin Acar, gösteride konuşma yaptı.

Acar, siyonistlerin elinden kurtulalı 2 hafta olduğunu belirterek, aktivistler olarak gemide yaşadıklarının Gazze'de yaşayanların yanında hiçbir şey olduğunu söyledi.

Siyonistlerin ideolojisinin "nefretten" geldiğini vurgulayan Acar, "Bugün Avusturya, (İsrail'e) siyasi destek vererek ve yaşananlara sessiz kalarak Filistinlilere karşı süren şiddetin suç ortağıdır." ifadesini kullandı.

Acar, vatandaşı olduğu Alman hükümetinin de bu soykırımı desteklediğini dile getirerek, 630 gündür dünya çapında milyonlarca insanın ayağa kalkarak hükümetlerinin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösterdiğini söyledi.

Gazze'de işlenen soykırıma sessiz kalınmaması gerektiğinin altını çizen Acar, Batılı ülkelerin İsrail'e desteğine tepki gösterdi.

"(Avusturya) Hükümetimiz soykırımdan sorumludur"

Gösterinin düzenleyicilerinden Avusturyalı aktivist Wilhelm Langthaler ise AA muhabirine, Avusturya hükümetinin İsrail'e koşulsuz destek verdiğini söyledi.

Langthaler, "Hükümetimiz soykırımdan sorumludur. Bunu kabul edemeyiz." dedi.

Hükümetin, sadece soykırımı değil Filistinlilerin aç bırakılmasını ve Gazze'ye uygulanan ablukayı da desteklediğini dile getiren Langthaler, İrlanda ve İspanya'nın soykırım nedeniyle İsrail'e yaptırım uygulamayı değerlendirdiğini ancak Avusturya'nın bunu engellediğini kaydetti.

Langthaler, Filistinlilerin de insan olduğunu vurgulayarak, gösteriye katılanların, "soykırımın durdurulması, ablukanın kaldırılması ve Filistinlilere özgürlük" çağrısı yapmak için toplandığını söyledi.

Wilhelm Langthaler, "Batı olmasaydı soykırım yapılamazdı. ABD, Avrupa Birliği (AB) ve çoğu Avrupa ülkesi bu konuda sorumluluk taşıyor. Silahlar, Avrupa ve ABD'den geliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Avusturya, Orta Doğu, Filistin, Politika, İsrail, Viyana, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Viyana'da Filistin'e Destek Gösterisi - Son Dakika

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