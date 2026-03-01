Viyana'da İran'a Destek Gösterisi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi.

Viyana'da çok sayıda sivil toplum kuruluşunun ortak düzenlediği gösteriye, 100'ü aşkın kişi katıldı.

Ellerinde İran bayrakları taşıyan göstericiler, ABD ve İsrail'in saldırılarını kınadı.

Göstericiler, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı, İran'a destek mesajı verdi.

Bazı eylemciler, "İsrail Soykırımcıdır", "Gazze, Tahran veya Beyrut, İsrail'in eli kana bulandı" ve "İsrail'in suçlarını desteklemeyi bırakın" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericilerden bazıları ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesinden dolayı gözyaşı dökerken, şehrin diğer tarafında da Hamaney'in öldürülmesi karşısında sevinç gösterisinde bulunanlar oldu.