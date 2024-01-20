 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Viyana'da İsrail'e karşı Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Viyana'da İsrail'e karşı Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulması için Filistin'e destek için yürüyüş düzenlendi. Göstericiler, Viyana'daki İnsan Hakları Meydanı'nda toplanarak İsrail'e karşı sloganlar attı ve Dışişleri Bakanlığı önüne yürüdü. Avusturyalı katılımcılar, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamları kınayarak hükümetin İsrail'e verdiği desteği eleştirdi.

Viyana\'da İsrail\'e karşı Filistin\'e destek yürüyüşü düzenlendi
20.01.2024 - 21:27,  Güncelleme: 21:36
Abone Ol

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulması için Filistin'e destek için yürüyüş düzenlendi.

Viyana'daki İnsan Hakları Meydanı'nda toplanan göstericiler, "Hemen ateşkes", "Soykırıma hayır" ve "Terörist İsrail" yazılı pankartlar açtı.

Göstericiler, şehrin önemli caddelerinden Ringstrasse'yi trafiğe kapatarak Dışişleri Bakanlığı önüne yürüdü.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail ve İsrail'i destekleyen Batılı ülkeler aleyhine sloganlar attı.

Gösterilere katılan ve soyadını vermek istemeyen Avusturyalı Julia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herhangi bir siyasi oluşum içinde olmadığını belirterek, "Bu gösteriye katıldım çünkü insanım, bence bu yeterli olmalı." dedi.

Julia, İsrail'in Gazze'de insanları katlettiğini vurgulayarak, "İsrail'de, kamuya açık bir şekilde bebeklerin, çocukların öldürülmesi gerektiği dillendirildi. Bu ne yazık ki kitlesel bir şekilde gerçekleştirildi." diye konuştu.

Gazze'de acı ve felaketin hakim olduğunu belirten Julia, "Her birimiz harekete geçmeliyiz. Buna karşı sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Çünkü hepimiz insanız ve onların yerinde bizler de olabilirdik." ifadelerini kullandı.

Julia, Avusturya hükümetinin İsrail'e verdiği sınırsız desteğin "utanç verici ve insanlık dışı" olduğunu vurguladı.

Gösteriye katılan Avusturyalı Sara ise Avusturya'nın tarafsız bir ülke olarak barıştan yana bir tutum sergilemesi gerektiğini ancak tamamen İsrail'in yanında yer aldığını ve buna tepki göstermek için gösteriye katıldığını söyledi.

Sara, Avusturya ve Almanya'nın geçmişlerinden ötürü çok daha açık bir şekilde soykırım karşıtı pozisyon almaları gerekirken, bu yaklaşımın hiçbir şekilde gösterilmediğini dile getirdi.

Batılı siyasetçilerin Ukrayna'daki savaşa başka, Gazze'de yaşananlara çok daha başka yaklaşımlar sergilediğine işaret eden Sara, "Bu tamamen çifte standart. Çünkü Rusya, Ukrayna'ya saldırdığında gayet açık bir şekilde eleştiriliyor. Ancak bunca sivil kurban, bir şekilde haklı görülebiliyor ya da savaş kaybı olarak görülebiliyor. Bu kesinlikle kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Avusturyalı Betina da insan haklarının herkes için geçerli olduğunu, ülkeler arasında ayırım yapılamayacağını belirterek, "Gazze, gece gündüz bombalanıyor. 23 binden fazla insan hayatını kaybetti. Avusturya hükümetinden kimse buna karşı bir şey söylemedi. Hiç kimse ateşkes talebinde bulunmuyor. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Avusturya, Filistin, Viyana, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Viyana'da İsrail'e karşı Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika


09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53
Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48
İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu

Son Dakika
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48 İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29 Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
23:29 Genç kadın otel odasında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 10:12:21. #1.11#
SON DAKİKA: Viyana'da İsrail'e karşı Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement