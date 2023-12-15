 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Viyana'da Türkiye ve Azerbaycan'ın 100. yıl etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Viyana'da Türkiye ve Azerbaycan'ın 100. yıl etkinliği düzenlendi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ulusal lideri Haydar Aliyev'in 100. doğum yılı vesilesiyle etkinlik düzenlendi. Türkiye ve Azerbaycan'ın Viyana büyükelçilikleri tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinliğe, çok sayıda davetli katıldı.

Viyana\'da Türkiye ve Azerbaycan\'ın 100. yıl etkinliği düzenlendi
15.12.2023 - 02:51,
Abone Ol

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ulusal lideri Haydar Aliyev'in 100. doğum yılı vesilesiyle etkinlik düzenlendi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın Viyana büyükelçilikleri tarafından ortaklaşa düzenlenen "Avusturya Türkiye Azerbaycan Toplumları Gala Yemeği" etkinliğine, Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Elşad Aliyev, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Azerbaycan'ın Viyana Büyükelçisi Rövşen Sadıkbeyli'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ceyhun, burada yaptığı konuşmada, 2023'ün hem Türkiye hem de Azerbaycan için önemli bir yıl olduğunu söyledi.

Ceyhun, "Ülkemizde, 29 Ekim 2023'te, Cumhuriyetimizin ilanının 100. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla idrak ettik. Azerbaycan Cumhuriyeti de 'Umummilli lideri' Haydar Aliyev'in 100. doğum yıl dönümü çerçevesinde, 2023'ü 'Haydar Aliyev Yılı' olarak ilan etti." hatırlatmasında bulundu.

Viyana'da da 29 Ekim'in büyük bir coşkuyla kutlandığını anımsatan Ceyhun, "29 Ekim 1923 tarihi, bağımsızlık mücadelemizin millet egemenliğiyle taçlandığı tarihi bir dönüm noktasıdır. Devletimiz, 'Türkiye Yüzyılı'na girdiğimiz bu dönemde, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkma hedefine emin adımlarla yürümektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde izlediğimiz milli dış politikayla, tam bağımsızlık davamızı savunmaktayız." dedi.

"Türkiye-Azerbaycan ilişkileri benzersiz bir kardeşliği simgelemekte"

Ceyhun, "Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kardeşliği simgelemektedir. 2020'de, Azerbaycan'ın 'Vatan Savunması'yla, Karabağ'ın yıllar süren işgalden kurtarılması, Türk dünyası için bir mihenk taşıdır. Karabağ Zaferi, bölge için barış ve kalkınmanın simgesi haline gelmiş ve adalet 30 yıl sonra tecelli etmiştir." görüşünü paylaştı.

Haydar Aliyev'in "tek millet iki devlet" şiarıyla Avusturya'daki Türk ve Azeri topluluklarının birlikte hareket etmesinin önemini vurgulayan Ceyhun, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Azerbaycan'ın sevinci, bizim sevincimiz; gamı, bizim gamımızdır' sözünden de hareketle, toplumlarımız iyi günde de kötü günde de dayanışma içinde olmalı ve ortak sınamalara beraber karşı durmalıdır." diye konuştu.

Azerbaycan'ın Viyana Büyükelçisi Rövşen Sadıkbeyli de bu yılın, iki ülke için önemine değindiği konuşmasında, ulusal liderleri Haydar Aliyev'in öncülüğünde bağımsızlığını kazanan Azerbaycan'ın, önemli evrelerden geçerek bugünlere geldiğini anlattı.

Sadıkbeyli, iki ülkeyi birbirine kenetleyen önemli hususlara dikkati çekerek, şunları dile getirdi:

"100 yıl önce çok zor şartlar altında bağımsızlığını ilan eden Türkiye, modern dünya düzeninde sesini güçlü bir şekilde ifade eden, ileri ülkeler arasında yer alan güçlü bir devlettir. Milli liderlerimiz Haydar Aliyev ve Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük bir öngörüyle başlattığı ve devlet başkanlarımızın daha da geliştirerek sürdürdüğü birlik, dostluk ve kardeşlik ilişkileri, bugün devletlerimizi küresel düzeyde güçlü kılan önemli faktörlerdir."

Etkinlikte, "Türkiye 100" eserinin bestecisi, Azerbaycanlı ünlü piyanist Turan Manafzade, eserlerini seslendirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Haydar Aliyev, Azerbaycan, Avusturya, Türkiye, Etkinlikler, Kültür, Diplomasi, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Viyana'da Türkiye ve Azerbaycan'ın 100. yıl etkinliği düzenlendi - Son Dakika


01:10
Beşiktaş, grubunun son maçında Lugano'yu 2-0 yendi Beşiktaş, grubunun son maçında Lugano'yu 2-0 yendi
00:37
Tanju Özcan'ın sözleri yeniden akıllara geldi: Erdoğan 2023'te seçilirse, belediyeye adaylığımı koymayacağım Tanju Özcan'ın sözleri yeniden akıllara geldi: Erdoğan 2023'te seçilirse, belediyeye adaylığımı koymayacağım
00:21
Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan Fenerbahçe dev gelirin sahibi oldu Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan Fenerbahçe dev gelirin sahibi oldu
23:58
Böylesi görülmedi! Fener'e 6, Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı Böylesi görülmedi! Fener'e 6, Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı
23:40
CHP'li Mustafa Adıgüzel, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan ''sayın'' diye bahsetti CHP'li Mustafa Adıgüzel, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan ''sayın'' diye bahsetti
22:37
Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
22:28
PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti
22:25
Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı

Son Dakika
01:10 Beşiktaş, grubunun son maçında Lugano'yu 2-0 yendi
00:37 Tanju Özcan'ın sözleri yeniden akıllara geldi: Erdoğan 2023'te seçilirse, belediyeye adaylığımı koymayacağım
00:21 Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan Fenerbahçe dev gelirin sahibi oldu
23:58 Böylesi görülmedi! Fener'e 6, Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı
23:40 CHP'li Mustafa Adıgüzel, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan ''sayın'' diye bahsetti
22:37 Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
22:28 PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti
22:25 Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı
21:58 Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
21:15 CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 03:16:09. #1.12#
SON DAKİKA: Viyana'da Türkiye ve Azerbaycan'ın 100. yıl etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement