Viyana\'da Türkiye ve Azerbaycan\'ın 100. yıl etkinliği düzenlendi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ulusal lideri Haydar Aliyev'in 100. doğum yılı vesilesiyle etkinlik düzenlendi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın Viyana büyükelçilikleri tarafından ortaklaşa düzenlenen "Avusturya Türkiye Azerbaycan Toplumları Gala Yemeği" etkinliğine, Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Elşad Aliyev, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Azerbaycan'ın Viyana Büyükelçisi Rövşen Sadıkbeyli'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ceyhun, burada yaptığı konuşmada, 2023'ün hem Türkiye hem de Azerbaycan için önemli bir yıl olduğunu söyledi.

Ceyhun, "Ülkemizde, 29 Ekim 2023'te, Cumhuriyetimizin ilanının 100. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla idrak ettik. Azerbaycan Cumhuriyeti de 'Umummilli lideri' Haydar Aliyev'in 100. doğum yıl dönümü çerçevesinde, 2023'ü 'Haydar Aliyev Yılı' olarak ilan etti." hatırlatmasında bulundu.

Viyana'da da 29 Ekim'in büyük bir coşkuyla kutlandığını anımsatan Ceyhun, "29 Ekim 1923 tarihi, bağımsızlık mücadelemizin millet egemenliğiyle taçlandığı tarihi bir dönüm noktasıdır. Devletimiz, 'Türkiye Yüzyılı'na girdiğimiz bu dönemde, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkma hedefine emin adımlarla yürümektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde izlediğimiz milli dış politikayla, tam bağımsızlık davamızı savunmaktayız." dedi.

"Türkiye-Azerbaycan ilişkileri benzersiz bir kardeşliği simgelemekte"

Ceyhun, "Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kardeşliği simgelemektedir. 2020'de, Azerbaycan'ın 'Vatan Savunması'yla, Karabağ'ın yıllar süren işgalden kurtarılması, Türk dünyası için bir mihenk taşıdır. Karabağ Zaferi, bölge için barış ve kalkınmanın simgesi haline gelmiş ve adalet 30 yıl sonra tecelli etmiştir." görüşünü paylaştı.

Haydar Aliyev'in "tek millet iki devlet" şiarıyla Avusturya'daki Türk ve Azeri topluluklarının birlikte hareket etmesinin önemini vurgulayan Ceyhun, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Azerbaycan'ın sevinci, bizim sevincimiz; gamı, bizim gamımızdır' sözünden de hareketle, toplumlarımız iyi günde de kötü günde de dayanışma içinde olmalı ve ortak sınamalara beraber karşı durmalıdır." diye konuştu.

Azerbaycan'ın Viyana Büyükelçisi Rövşen Sadıkbeyli de bu yılın, iki ülke için önemine değindiği konuşmasında, ulusal liderleri Haydar Aliyev'in öncülüğünde bağımsızlığını kazanan Azerbaycan'ın, önemli evrelerden geçerek bugünlere geldiğini anlattı.

Sadıkbeyli, iki ülkeyi birbirine kenetleyen önemli hususlara dikkati çekerek, şunları dile getirdi:

"100 yıl önce çok zor şartlar altında bağımsızlığını ilan eden Türkiye, modern dünya düzeninde sesini güçlü bir şekilde ifade eden, ileri ülkeler arasında yer alan güçlü bir devlettir. Milli liderlerimiz Haydar Aliyev ve Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük bir öngörüyle başlattığı ve devlet başkanlarımızın daha da geliştirerek sürdürdüğü birlik, dostluk ve kardeşlik ilişkileri, bugün devletlerimizi küresel düzeyde güçlü kılan önemli faktörlerdir."

Etkinlikte, "Türkiye 100" eserinin bestecisi, Azerbaycanlı ünlü piyanist Turan Manafzade, eserlerini seslendirdi.