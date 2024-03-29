Vize\'de liseler arası kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Kayseri'de Polis Kumar Operasyonu: 24 Kişiye İşlem Yapıldı

Kayseri'de polis, kumar oynatıldığını tespit ettiği 4 iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4 kişiye adli, 20 kişiye idari işlem yapıldı ve 124 bin 900 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, kumar masalarında kullanılan 420 pul ve 300 lira da el konuldu. Ruhsatsız faaliyet gösteren bir mekan ise süresiz kapatıldı.