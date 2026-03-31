Volkan Konak Vefatının Birinci Yılında Mezarı Başında Anıldı

31.03.2026 17:38  Güncelleme: 18:40
(TRABZON) - Kıbrıs'ta konser sırasında hayatını kaybeden Volkan Konak, vefatının birinci yılında memleketi Maçka'daki mezarı başında anıldı. Anma törenine ailesi, yakınları ve çok sayıda yerel yetkili katılırken, katılımcılar saygı duruşu, dualar ve sanatçının türküleriyle Konak'ı yad etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu törene birer mesaj gönderdi.

Kıbrıs'ta geçen yıl bugün verdiği konser esnasında sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden Volkan Konak ailesi ve sevenleri tarafından memleketi Maçka'daki mezarı başında anıldı.

Anma törenine Konak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyit Zorlu, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Oğulcan Çavuşoğlu ve sanatçının sevenleri katıldı.

Maçka ilçe merkezinde toplanan katılımcılar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sanatçının türküleri ve şiirlerini okuyarak Volkan Konak'ın mezarına yürüdü. Törende, mezar başında dualar okundu ve karanfiller bırakıldı.

Volkan Konak'ın ablası Saadet Yolsal, "Sadece kardeşimizi kaybetmedik, rehberimizi kaybettik, yoldaşımızı kaybettik. Onsuz kaldığımız bu dünyanın bütün renkleri soldu. Tek kalan siyah ve beyaz. Zamanla acınız gecer dediler ama daha da ağırlaştı. Acıya özlemini de ekledik. Şimdi özlemiyle, acıyla yaşamayı öğreniyoruz" dedi.

"Karadeniz, yiğit bir evladına veda etti"

Tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını Volkan Konak'ın yeğeni Meltem Yolsal okudu. İmamoğlu'nun mesajında şu cümleler yer aldı:

"Geçtiğimiz yıl, dört duvar arasında, 12 metrekarelik hücremdeyken can dostum Volkan'ın vefat haberini almanın tarifsiz kederini yaşadım. O anın acısını hala aynı ağırlıkla yaşıyorum. Ülkemiz dik duruşuyla, mertliğiyle, içtenliğiyle gönüllerde yer edinmiş saygın bir sanatçısını kaybetti. Volkan Konak, sadece eşsiz Karadeniz türküleri ile değil, hayatın her anında yüksek enerjisiyle, kendine has erdemli sözleriyle hepimizin can kulağıyla dinlediği bir değerdi. Karadeniz, yiğit bir evladına veda etti. Bizler ise bir dostumuzu, bir kardeşimizi, yol arkadaşımızı kaybettik. Ben burada, onun deyimiyle bana 'faul' yapanlarla mücadele ederken, ne yazık ki ona karşı son görevimi yerine getiremedim. Bu eksiklik, içimde derin bir sızı olarak kalacaktır."

"Volkan Konak'ın adı hafızalarımızda cesaretle, duruşla ve halktan yana tavırla yer etmiş güçlü bir izdir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği mesajı ise CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak okudu. Özel, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Karadeniz'in güçlü sesi, bu toprakların vicdanı Volkan Konak'ın vefatının birinci yıl dönümde bir araya gelen herkesi saygıyla selamlıyorum. Yoğun programım nedeniyle ne yazık ki bugün bu anlamlı anmada sizlerle bir arada olamıyorum. Volkan Konak'ın adı hafızalarımızda cesaretle, duruşla ve halktan yana tavırla yer etmiş güçlü bir izdir. Hayatı boyunca susmayan, geri adım atmayan ve haklıdan yana saf tutan bir yüreğin temsilcisi olmuştur. Volkan Konak, bu topraklara sayısız eserlerinin yanı sıra bir duruş, bir cesaret ve bir vicdan bırakmıştır. Onun sesi Karadeniz'in rüzgarında, bu toprakların her köşesinde ve en önemlisi halkımızın yüreğinde yaşamaya devam edecektir."

