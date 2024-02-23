Volvo Cars, Asya Pasifik Genel Merkezinin İnşaatını Başlattı

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SHANGHAİ, 23 Şubat (Xinhua) -- Volvo Cars, Shanghai'daki Asya Pasifik genel merkezinin dördüncü aşamasının inşaatını Çarşamba günü düzenlenen bir temel atma töreniyle başlattı.

Batarya merkezinin inşa edilmesi bu aşamanın ana projesi olma özelliğini taşıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre batarya merkezi, satış sonrası bakım ve hammadde geri dönüşümü gibi hizmetleri kapsayarak şirketin tüm değer zincirinin iş faaliyetlerini genişletecek.

Ayrıca bir eğitim merkezi kurulacak ve burada ürünler, elektrifikasyon ve yeni enerjili araç bakımı gibi alanlarda eğitim verilecek. Bu merkez aynı zamanda marka pazarlamasını sürdürüp geliştirecek, teknik personelin şirkette kalmasını sağlayacak ve yeni teknik personel yetiştirecek.

Volvo Cars Başkanı ve CEO'su Jim Rowan, genel merkezin genişlemesinin, şirketin Çin'de büyümesine ve teknolojik gelişimine katkıda bulunacağını söyledi.