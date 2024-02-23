Volvo Cars, Asya Pasifik Genel Merkezinin İnşaatını Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Volvo Cars, Asya Pasifik Genel Merkezinin İnşaatını Başlattı

Volvo Cars, Asya Pasifik Genel Merkezinin İnşaatını Başlattı

Volvo Cars, Shanghai'daki Asya Pasifik genel merkezinin dördüncü aşamasının inşaatını batarya merkeziyle başlattı. Batarya merkezi, şirketin tüm değer zincirinin iş faaliyetlerini genişletecek hizmetleri kapsayacak. Ayrıca eğitim merkezi kurularak ürünler, elektrifikasyon ve yeni enerjili araç bakımı gibi alanlarda eğitim verilecek. Volvo Cars Başkanı ve CEO'su Jim Rowan, genel merkezin genişlemesinin şirketin Çin'de büyümesine ve teknolojik gelişimine katkıda bulunacağını belirtti.

23.02.2024 13:20  Güncelleme: 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SHANGHAİ, 23 Şubat (Xinhua) -- Volvo Cars, Shanghai'daki Asya Pasifik genel merkezinin dördüncü aşamasının inşaatını Çarşamba günü düzenlenen bir temel atma töreniyle başlattı.

Batarya merkezinin inşa edilmesi bu aşamanın ana projesi olma özelliğini taşıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre batarya merkezi, satış sonrası bakım ve hammadde geri dönüşümü gibi hizmetleri kapsayarak şirketin tüm değer zincirinin iş faaliyetlerini genişletecek.

Ayrıca bir eğitim merkezi kurulacak ve burada ürünler, elektrifikasyon ve yeni enerjili araç bakımı gibi alanlarda eğitim verilecek. Bu merkez aynı zamanda marka pazarlamasını sürdürüp geliştirecek, teknik personelin şirkette kalmasını sağlayacak ve yeni teknik personel yetiştirecek.

Volvo Cars Başkanı ve CEO'su Jim Rowan, genel merkezin genişlemesinin, şirketin Çin'de büyümesine ve teknolojik gelişimine katkıda bulunacağını söyledi.

Kaynak: Xinhua

Shanghai, Rowan, Volvo, CEO, Enerji, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Volvo Cars, Asya Pasifik Genel Merkezinin İnşaatını Başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 16:41:55. #1.11#
SON DAKİKA: Volvo Cars, Asya Pasifik Genel Merkezinin İnşaatını Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement