Von der Leyen: Avrupa'nın Gücünü Yansıtmaya Hazır Olmalıyız

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Gücümüzü daha kararlı bir şekilde yansıtmaya hazır olmamız gerekiyor. Saldırganlığa ve dış müdahalelere ekonomik ya da diplomatik, teknolojik ya da askeri tüm araçlarımızla karşılık vermek için bunu yapmamız gerekiyor." dedi.

Von der Leyen, AB'nin her yıl Brüksel'de düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.

Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle fiziksel olarak katılamayan büyükelçileri anan von der Leyen, "Sizler diplomatik teşkilatımızın en iyilerini ve Avrupa'nın en iyilerini temsil ediyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

İran'daki çatışmanın bir "tercih savaşı mı yoksa zorunlu bir savaş mı" olduğu konusunda farklı görüşler bulunduğuna işaret eden von der Leyen, "Ancak bence bu tartışma kısmen asıl noktayı kaçırıyor. Çünkü Avrupa mevcut durumun gerçekliğine odaklanmalı ve dünyayı bugün olduğu haliyle görmelidir. Şunu açıkça söylemek istiyorum: İran rejimi için gözyaşı dökülmemelidir. Bu rejim kendi halkına ölüm getirmiş ve baskı uygulamıştır." diye konuştu.

Von der Leyen, İran'ın füzeler ve insansız hava araçlarıyla silahlandırdığı vekil güçleri aracılığıyla bölgede yıkım ve istikrarsızlık yarattığına da dikkati çekerek, İran halkının özgürlüğü, onuru ve kendi geleceklerini belirleme hakkı bulunduğunu ifade etti.

Diğer taraftan tehlike ve istikrarsızlığın göz ardı edilemeyeceğini belirten von der Leyen, bölgesel çatışmanın taşma riskinin gerçek olduğunu kaydetti.

Von der Leyen, daha uzun vadede ise Orta Doğu'daki gelişmelerin uluslararası kurallara dayalı sistemin geleceği ve Avrupa'nın bu durumda birlik sağlayıp sağlayamayacağı konusunda varoluşsal soruları ortaya çıkardığına dikkati çekti.

Tüm bu gelişmelerin küresel durumun ne kadar kırılgan, tehditlerin ne kadar çeşitli olduğunu ve dünyada yaşananların Avrupa'yı her zaman etkileyeceğini gösterdiğini aktaran von der Leyen, "Bu nedenle kaotik bir dünyadan basitçe geri çekilebileceğimiz ya da içine kapanabileceğimiz düşüncesi bir yanılgıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa artık geri dönmeyecek olan eski dünya düzeninin koruyucusu olamaz"

Von der Leyen, "Avrupa artık geri dönmeyecek olan eski dünya düzeninin koruyucusu olamaz." diyerek, Avrupa'nın kendi yolunu inşa etmesi ve ortaklarla işbirliği yapmanın yeni yollarını bulması gerektiğinin altını çizdi.

Diğer taraftan savaş sonrası dönemin istikrar ve çok taraflılık anlayışı içinde tasarlanan doktrinler, kurumlar ve karar alma süreçlerinin bugün değişimin hızına ayak uydurup uydurmadığını düşünmek gerektiğini kaydeden von der Leyen, "Uzlaşma ve mutabakat arayışıyla kurduğumuz bu sistemin, iyi niyetli olmasına rağmen, bugün jeopolitik bir aktör olarak güvenilirliğimize yardımcı mı yoksa engel mi olduğunu sorgulamalıyız. Daha gerçekçi, daha çıkar odaklı bir dış politikaya ihtiyacımız var." vurgusunu yaptı.

"Gücümüzü daha kararlı bir şekilde yansıtmaya hazır olmamız gerekiyor"

Von der Leyen, "Gücümüzü daha kararlı bir şekilde yansıtmaya hazır olmamız gerekiyor. Saldırganlığa ve dış müdahalelere ekonomik ya da diplomatik, teknolojik ya da askeri tüm araçlarımızla karşılık vermek için bunu yapmamız gerekiyor." dedi.

Avrupa'nın dünyadaki fırsatları yakalamak için daha proaktif olması gerektiğini dile getiren von der Leyen, bugünün dünyasında barışı sağlamak için Avrupa'nın caydırma, karşı koyma ve etkisini artırma amacıyla güç projeksiyonu yapabilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Von der Leyen, güvenliğin tüm politikaların merkezine yerleştirilmesi gerektiğini belirterek, "Aslında güvenlik, eylemlerimizin temel düzenleyici ilkesi haline gelmelidir. Savunmadan veriye, sanayiden altyapıya, teknolojiden ticarete kadar. Ancak kendi ayaklarımız üzerinde durmak yalnız başımıza durmak anlamına gelmez. Dünyanın dört bir yanındaki güvenilir ortaklarla çalışmak istiyoruz." diye konuştu

"BM sistemi reform gerektiriyor"

Ukrayna'nın hem gelecekte AB üyesi olarak hem de Avrupa'nın ilk savunma hattı olarak önem taşıdığına işaret eden von der Leyen, her türlü gelişmeye rağmen Ukrayna'nın yanında durmaya devam edeceğini vurguladı.

Von der Leyen, AB'nin Ukrayna'nın ihtiyaçlarını finanse etmek için 90 milyar avroluk kredi önerdiğini anımsatarak, bu konuda taahhütlerini yerine getireceklerini teyit etti.

Birleşmiş Milletler'e (BM) desteğin öneminin de altını çizen von der Leyen, "Elbette Birleşmiş Milletler sistemi de reform gerektiriyor. Geleneksel formatlar tıkandığında, zamanımızın en ciddi krizlerini ele almak için yaratıcı yollar aramamız gerekir." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, Gazze'nin yeniden inşası ve Filistinliler ile İsrailliler için barış konusunda ortaya konacak her yeni girişimin BM'yi tamamlamayı amaçlaması gerektiğini aktardı.

"Avrupa dünyayı kenardan izleyerek şekillendiremez"

AB Komisyonu Başkanı, "Avrupa dünyayı kenardan izleyerek şekillendiremez. Sesimizi duyurmak, çıkarlarımızı korumak ve en önemlisi değerlerimizi her zaman masaya getirmek için sürece dahil olmalıyız." diye konuştu.

AB yapıları ve araçlarının bugünün dünyasına uygun olup olmadığına bakılması gerektiğini dile getiren von der Leyen, "Bizimki gibi köklü değişim dönemlerinde iki seçenek vardır: ya bizi güçlü kılan eski şeylere sıkı sıkıya tutunur, tarihin çoktan geride bıraktığı alışkanlıkları ve kesinlikleri savunuruz, ya da Avrupa için farklı bir kader seçeriz." dedi.