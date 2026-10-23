Von der Leyen, Karadeniz'deki gemi saldırısını 'pervasız' diye niteledi - Son Dakika
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Von der Leyen, Karadeniz'deki gemi saldırısını 'pervasız' diye niteledi

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Romanya'nın Köstence kenti açıklarında sivil bir geminin İHA ile vurulmasına tepki göstererek saldırıları 'pervasız' diye niteledi. Olayda 9 kişi kurtarıldı, bir denizci öldü; kayıp 3 mürettebat için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Romanya'nın Karadeniz kıyısındaki Köstence kenti açıklarında batan gemiyle ilgili, "Bu pervasız saldırılar masum hayatları hedef alıyor ve uluslararası hukuku açıkça hiçe sayıyor." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Karadeniz'de gerilimi bir kez daha tırmandırmasından derin endişe duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ukraynalı ve Azerbaycanlı mürettebatı taşıyan sivil bir geminin Romanya kıyıları açıklarında vurulduğunu belirten von der Leyen, "Bu pervasız saldırılar masum hayatları hedef alıyor ve uluslararası hukuku açıkça hiçe sayıyor." görüşünü paylaştı.

Von der Leyen, hayatını kaybeden denizcinin ailesi ve yakınlarıyla, halen kayıp olan üç mürettebat üyesinin aileleriyle dayanışma içinde olduğunu ifade ederek, kayıpları bulmak için aralıksız çalışan kurtarma ekiplerine takdirlerini iletti.

Romanya açıklarında gemiye İHA saldırısı

Romanya Deniz Kuvvetleri, Karadeniz kıyısındaki Köstence kenti açıklarında bir gemiden acil durum sinyali alınmasının ardından geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldığını bildirmişti.

Gemideki 13 mürettebattan 10'unun Ukrayna, 3'ünün Azerbaycan vatandaşı olduğu açıklanmıştı. Ekiplerin 9 kişiyi sağ kurtardığı, bir kişinin cansız bedenine ulaştığı, kayıp 3 mürettebat üyesi için çalışmaların sürdüğü belirtilmişti.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan da geminin Romanya kara sularının dışında insansız hava aracıyla (İHA) vurulduğunu açıklamıştı.

Dan, olayı Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaş bağlamında "tırmanma sürecinin bir parçası" olarak değerlendirmişti.

Kaynak: AA
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