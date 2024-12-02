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VW Çalışanlarından Uyarı Grevi

VW Çalışanlarından Uyarı Grevi

Volkswagen işçileri, tasarruf planlarına karşı ülke genelinde 10 binden fazla kişiyle uyarı grevi yaptı.

02.12.2024 20:58
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VW ile çalışanları arasındaki anlaşmazlığın giderilememesi üzerine ülke çapında 10 binden fazla işçi uyarı grevi yaptı.Dünyanın en büyük otomobil tröstlerinden Volkswagen'in (VW) aldığı milyarlarca euroluk tasarruf planına karşı çalışanların direnişi Pazartesi günü şirketin Almanya'daki fabrikalarının tamamına yakınında yapılan uyarı grevleri ile devam etti.

Alman Metal İşçileri Sendikası (IG Metall) tarafından düzenlenen eylemlere ülke genelinde 10 binden fazla işçi katıldı.

VW'nin Wolfsburg kentindeki ana üretim merkezinde ellerinde afişlerle yürüyüş yapan işçiler, eylemlerini şirketin yönetim kurulu binası önünde, "Ülke çapında greve hazırız" sloganları ile tamamladı.

Zwickau ve Emden kentlerinde uyarı grevi eylemi tesislerin giriş kapısında yapılırken Braunschweig'ta işçiler kent merkezinde yürüyüş yaptı.

IG Metall'dan eylemlerin şiddetini arttırma tehdidi

VW yönetimi ile yapılan görüşmelere işçileri temsilen katılan IG Metall'den müzakere lideri Thorsten Gröger, bugünkü eylemlerin Volkswagen'in "canını acıttığını ancak bunun sadece bir uyarı" olduğunu dile getirdi. Volkswagen'in azami taleplerinde ısrarcı olması halinde eylemlerin dozunun artacağını belirten Gröger, "Personeli görmezden gelenler ateşle oynar ve bizler bir kıvılcımı alevlere dönüştürmeyi biliriz!" dedi.

VW İş Yeri İşçi Temsilcisi Daniela Cavallo ise, önümüzdeki hafta yapılacak olan müzakere turunun, görüşmelerin ne yöne doğru gideceği konusunda belirleyici olacağını dile getirerek "Gerekirse Volkswagen'e yakışır bir işçi mücadelesi gerçekleştiririz" ifadesini kullandı.

Zwickau kentindeki Volkswagen işçilerinin uyarı grevi eylemini örgütleyen IG Metall'in bölge sorumlusu Dirk Schulze de, "Her bir istihdam yeri için amansız mücadele edeceğiz. VW üç ay önce aldığı tasarruf kararıyla dükkanı ateşe verdi ve o dükkan şimdi alev alev yanıyor" dedi.

Uyarı grevi eylemleri iki saat ile sınırlandırıldı

IG Metall'in aldığı karar doğrultusunda uyarı grevi eylemleri her mesai için iki saat ile sınırlandırıldı.

VW'nin aldığı tasarruf kararı kapsamında gündeme gelen maaş kesintileri, fabrikaların kapatılması ve işten çıkarmalar gibi planlara karşı sendika, bu yolla VW yöentimi üstündeki baskıyı artırmayı hedefliyor.

Sendika, "Bu çatışmayı biz istemedik ancak yönetim kurulu maaş kesintisinde ve yeni perspektifler sunmak yerine işten çıkarmalarda ısrar ederse onu biz sürdüreceğiz. Gerekirse bu, Volkswagen'in tarihinde gördüğü en sert mücadele olacak" açıklamasını yaptı. VW, yapılan uyarı grevi eylemlerinin üretimi ne oranda etkilendiğine dair herhangi bir açıklama yapmadı. Bir şirket sözcüsü grevlerin etkisini olabildiğince düşük tutmaya çalıştıklarını ve bu bağlamda acil durum tedariği için önlemler aldıklarını aktardı.

VW ile IG Metall arasındaki müzakereler, şirket içi sözleşmeye tabi yaklaşık 120 bin çalışanın maaşları ile ilgili yürütülüyor.

dpa/ ET,HS

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Kaynak: Deutsche Welle

Volkswagen, Sendika, Almanya, Ekonomi, Güncel, Spor, Son Dakika

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