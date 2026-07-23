Wadephul'dan Trump'a Güney Afrika Eleştirisi

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Afrika'yı aralık ayında Florida'da düzenlenecek G20 Zirvesi'ne davet etmeme kararını eleştirerek, bunun Afrika'nın önemli bir sesini uluslararası platformdan dışlamak anlamına geleceğini söyledi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberinde Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki Witwatersrand Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde bir konuşma yapan Wadephul, Güney Afrika'nın G20 dışında bırakılmasının ekonomik ve siyasi açıdan önemli bir bölgesel aktörün kenara itilmesi anlamına geleceğini belirtti.

Bunun hiçbir ülkenin çıkarına olmayacağını vurgulayan Wadephul, özellikle küresel ekonomik belirsizliklerin arttığı bir dönemde daha az değil, daha fazla uluslararası işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Geçen yıl Johannesburg'da düzenlenen G20 Zirvesi'nin son derece başarılı geçtiğini kaydeden Wadephul, bunun Güney Afrika'nın G20'nin vazgeçilmez üyelerinden biri olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Dünyanın önde gelen gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerini bir araya getiren G20'nin en önemli çok taraflı siyasi platformlarından biri olduğuna dikkati çeken Wadephul, Güney Afrika'nın da grubun kurucu üyeleri arasında yer aldığını hatırlattı.

Afrika olmadan temsili bir BM mümkün değil

Wadephul konuşmasında Birleşmiş Milletler (BM) sistemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunarak, dünyada bir "çok taraflılık krizi" yaşandığını vurguladı.

Bu krizin en belirgin şekilde BM'de görüldüğünü ifade eden Wadephul, örgütün temel ilkelerinin giderek daha fazla sorgulandığını ve bu nedenle tam kapasitesiyle işlev göremediğini dile getirdi.

Birçok ülkenin kendisini uluslararası sistemde yeterince temsil edilmemiş hissettiğini belirten Wadephul, bunun özellikle BM Güvenlik Konseyi için geçerli olduğunu kaydetti.

Wadephul, "Afrika'nın daimi olarak temsil edilmediği bir Güvenlik Konseyi'ne sahip Birleşmiş Milletler temsil edici olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'yı aralık ayında Miami'de düzenlenecek G20 Zirvesi'ne davet etmeyeceklerini açıklamıştı.