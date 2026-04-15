Wadephul'dan Türkiye ve Mısır'a Teşekkür

15.04.2026 18:58
Alman Bakan Wadephul, İran konusunda Türkiye ve Mısır'ın arabuluculuğuna minnettar olduklarını açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İran konusunda Türkiye ve Mısır'ın özel bir arabulucu konumunda bulunduğunu ve bunun için minnettar olduklarını söyledi.

Wadephul, Berlin'de düzenlenen "Sudan Konferansı"nın ardından basın toplantısında konuştu.

İran'a yönelik saldırılarla ilgili soruya karşılık Wadephul, "Özellikle Türkiye ve Mısır, özel bir arabulucu konumundadır. Bunun için çok minnettarız ve bu konuda diplomatik katkılarımızı sunmaya çalışıyoruz." yanıtını verdi.

Wadephul, müzakerelerin devam etmesi için baskı yaptıklarını dile getirerek, "Ateşkesin devam etmesini de talep ettik, öyle de oluyor. Bu çatışma, askeri yolla çözülemez, müzakereler yoluyla çözülmelidir." dedi.

Alman Bakan, ABD/İsrail-İran Savaşı'nda yakın zamanda bir anlaşmaya varılmasının mümkün olduğunu savunarak, şöyle devam etti:

"ABD Başkanı'nın, müzakerelerin sonucunun İran'ın gelecekte nükleer silahlanma tehlikesi oluşturmaması olması gerektiği yönündeki talebi, doğru bir taleptir. Bu, E3 olarak tüm müzakerelerimizin temelini oluşturan ve İran ile müzakere yoluyla elde etmeye çalıştığımız bir talep olmuştur. Bu nedenle bu sonucu müzakere yoluyla elde etmek için zaman ve enerji harcamaya değer. Umarım bu başarılı olur. Her halükarda ABD, bu konuda tam desteğimize güvenebilir."

Hürmüz Boğazı ile ilgili Fransa'da yapılacak konferansa işaret eden Wadephul, Başbakan Friedrich Merz'in oraya Avrupa'nın katkıda bulunmaya hazır olduğunu ve Hürmüz Boğazı'nın gelecekte de açık olmasının sağlanmasını desteklemek için gideceğini aktardı.

Wadephul, Hürmüz Boğazı gibi yerlerin tek tek devletler tarafından kontrol edilmesinin ve orada gümrük vergilerinin alınmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Hürmüz Boğazı'nın tamamen serbest geçişinin yeniden sağlanması için ısrar edeceğiz. Bu, sadece Körfez ülkelerinin menfaatine değil, sadece Asya'daki komşu ülkelerin menfaatine değil, tüm dünya toplumunun menfaatine de uygundur. Çünkü deniz ticareti, dünya ekonomisinin işleyişi için hayati öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Slovenya Meclis Başkanı Stevanovic’ten, NATO’dan çekilmeye ilişkin olası referanduma destek sinyali Slovenya Meclis Başkanı Stevanovic'ten, NATO'dan çekilmeye ilişkin olası referanduma destek sinyali
Iğdır’da köyü kana bulayan kavga: 2 ölü, 6 yaralı, 9 tutuklu Iğdır'da köyü kana bulayan kavga: 2 ölü, 6 yaralı, 9 tutuklu
Andaman Denizi’nde Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne alabora oldu: 250 kayıp Andaman Denizi'nde Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne alabora oldu: 250 kayıp
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP’den istifa etti Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP'den istifa etti
Çin’de aqua parkta korku dolu anlar: Kaydırakta mahsur kaldılar Çin’de aqua parkta korku dolu anlar: Kaydırakta mahsur kaldılar
Galatasaray’ı ligde ’’eski dostları’’ üzüyor Galatasaray'ı ligde ''eski dostları'' üzüyor

19:15
Erdoğan’dan Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
18:49
Öğretmenlerden 3 günlük ’iş bırakma’ kararı
Öğretmenlerden 3 günlük 'iş bırakma' kararı
18:25
Kahramanmaraş’taki saldırıda terör bağlantısı var mı İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı
Kahramanmaraş'taki saldırıda terör bağlantısı var mı? İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı
18:15
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
17:35
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında can kaybı 9’a yükseldi
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
16:40
Mersin’de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
