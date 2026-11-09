Wadephul, G7 sonrası ABD ile İran arasındaki dolaylı görüşmelerin sürdürülmesini istedi

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD ile İran arasındaki dolaylı görüşmelerin sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Wadephul, Paris'te G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Wadephul, "Bu soruna askeri bir çözüm görmediğimi burada bir kez daha vurguladım." dedi.

ABD ile İran arasında yürütülen dolaylı müzakerelerin devam etmesinden yana olduklarını belirten Wadephul, "Bu yönde atılan her adım, doğru yönde atılmış bir adımdır. Bu ruhla, bölgedeki tüm muhataplarımızla sürekli temas halindeyiz." diye konuştu.

İran üzerindeki ekonomik baskının devam edeceğini belirten Wadephul, nükleer silah geliştirme programının inandırıcı biçimde sonlandırılması, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün güvence altına alınması ve başta İsrail olmak üzere bölgedeki diğer ülkelerin güvenliğini tehdit etmeyen bir tutum benimsenmesi gerektiğini ifade etti.

Wadephul, İran'ın bu konularda somut bir müzakere iradesi ortaya koymaması halinde yaptırımlarda herhangi bir gevşemeye gidilmeyeceğini bildirdi.

Alman Bakan, İtalya, Fransa ve İngiltere'nin yanı sıra Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın katılımıyla İran konulu yeni bir toplantı düzenlenmesinin planlandığını, toplantının aralık ayının başında Almanya'da yapılmasının beklendiğini aktardı.

G7 toplantısında Afrika'daki gelişmeleri de ele aldıklarını belirten Wadephul, özellikle Sudan'daki insani durumun endişe verici boyutlara ulaştığını söyledi.

Sudan'da milyonlarca insanın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu hatırlatan Wadephul, çatışmaların sona ermesi için ateşkes ilan edilmesi ve kapsayıcı bir siyasi geçiş sürecinin başlatılması gerektiğini vurguladı.

Almanya'nın uluslararası arabuluculuk girişimlerini desteklediğini kaydeden Wadephul, "Oradaki sivil halkın çektiği acıya artık bir son verilmelidir." ifadesini kullandı.