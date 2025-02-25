Wang Yi BM'de İnsan Hakları Vurgusu Yaptı

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CENEVRE, 25 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 58. oturumunun üst düzey toplantısında video bağlantısıyla bir konuşma yaptı, 24 Şubat 2025.

BM İnsan Hakları Konseyi'nde konuşan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in insan hakları konusunda doğru bakış açısını korumak ve küresel insan hakları yönetişiminin reformunu ve iyileştirilmesini sağlamak üzere tüm ülkelerle çalışmaya istekli olduğunu vurguladı. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)