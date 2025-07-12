Wang Yi'den ABD'ye Gümrük Eleştirisi

KUALA LUMPUR, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin çeşitli ülkelere uyguladığı yüksek gümrük vergileri hakkında yorum yaparken, dışa açıklığın beraberinde ilerlemeyi, kapalılığın ise gerilemeyi getirdiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen ASEAN Artı dışişleri bakanları toplantıları kapsamında cumartesi günü yaptığı açıklamada, mevcut uluslararası durumda değişim ve kaos devam ederken, her ülkenin tek taraflılık ve çok taraflılık, kapalılık ve açıklık, birlik ve bölünme arasında bir seçim yapmak zorunda olduğunu söyledi.

Çin'in tercihinin daha dışa açık olmak olduğunu vurgulayan Wang, bunun sadece Çin'in kalkınma ve büyümesinin temel deneyimi değil, aynı zamanda tarihin ilerleyişinin kaçınılmaz mantığı olduğunu vurguladı.

Wang, Çin'in, en az gelişmiş ülkelere ve tüm Afrika'ya sıfır gümrük vergisi uygulanması konusunda inisiyatif aldığını, Çin-ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi 3.0 sürümü müzakerelerini tamamen tamamladığını ve ASEAN-Çin- Körfez İşbirliği Konseyi zirvesinde yeni bir bölgeler arası işbirliği modeli oluşturduğunu belirtti.

Çin dışişleri bakanı, buna karşılık, çeşitli ülkelere uygulanan yüksek gümrük tarifelerinin, Dünya Ticaret Örgütü kurallarının açık bir ihlali olduğunu, üretim ve tedarik zincirlerinin istikrarlı işleyişini bozduğunu ve dünya ekonomisinin toparlanmasını ve gelişmesini engellediğini belirterek bu tür bir hareketin sorumsuz, tepki çeken ve sürdürülemez olduğunu sözlerine ekledi.

Wang, Çin'in bölgedeki ülkelerle birlikte sağlam bir şekilde durmaya devam edeceğini, birlik, işbirliği ve kolektif gücü teşvik edeceğini ve her zaman çok taraflılığın savunucusu, serbest ticaretin koruyucusu ve açık kalkınmaya katkıda bulunan bir ülke olacağını söyledi.