Wang Yi, Rubio'ya Çin'in ABD'yle işbirliğini güçlendirme isteğini iletti - Son Dakika
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Wang Yi, Rubio'ya Çin'in ABD'yle işbirliğini güçlendirme isteğini iletti

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Wang Yi, Rubio\'ya Çin\'in ABD\'yle işbirliğini güçlendirme isteğini iletti
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, çarşamba günü olumlu ve yapıcı bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Wang, Xi Jinping'in eylül ayındaki ABD ziyaretinin başarılı geçtiğini ve Çin'in ABD'yle işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile olumlu ve yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki taraf çarşamba günkü görüşmede, Çin-ABD ilişkileri ve iki ülke liderleri arasındaki etkileşimler konusunda derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in eylül ayında ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaretin sorunsuz ve başarılı geçtiğini söyledi.

Wang, Çin-ABD ilişkilerine yönelik yeni vizyonunun içeriğini zenginleştirme konusunda mutabık kalan iki ülke liderlerinin, iki ülkenin birbirleriyle ilişkilerini doğru bir zeminde yürütme konusunda daha net bir stratejik yönlendirme sağladığını belirtti.

Çin-ABD ilişkilerindeki istikrarlı ivmenin kolay yakalanmadığını söyleyen Wang, bunun iki büyük ülkenin hem kendi çıkarlarını hem de ortak çıkarlarını gözeterek yaptığı rasyonel bir tercih olduğunu ifade etti.

Wang, ABD'ye yönelik politikasını istikrarlı ve tutarlı biçimde sürdüren Çin'in, ABD tarafıyla iletişim ve işbirliğini güçlendirmeye, farklılıkları ve hassas konuları uygun şekilde ele almaya, 2026 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı ve G20 Zirvesi'nin düzenlenmesinde birbirini desteklemeye ve stratejik istikrara dayalı yapıcı bir Çin-ABD ilişkisinin somut sonuçlar vermesini sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua
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