Wang Yi, Slovak mevkidaşı Blanar ile Beijing'de görüştü, Tek Çin ilkesi vurgulandı - Son Dakika
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Wang Yi, Slovak mevkidaşı Blanar ile Beijing'de görüştü, Tek Çin ilkesi vurgulandı

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Wang Yi, Slovak mevkidaşı Blanar ile Beijing\'de görüştü, Tek Çin ilkesi vurgulandı
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar ile Beijing'de görüştü. Wang, Çin-Slovakya stratejik ortaklığının örnek teşkil ettiğini söylerken Blanar Tek Çin ilkesine bağlılıklarını kaydetti.

BEİJİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang salı günkü görüşmede, iki ülke liderlerinin rehberliğinde son yıllarda üst düzey ivmesini koruyan Çin-Slovakya stratejik ortaklığının, farklı büyüklükteki ve farklı sistemlere sahip ülkelerin dostça bir arada yaşaması, eşit muamele ilkesine bağlı kalması ve kazan-kazan işbirliğini sürdürmesi konusunda örnek teşkil ettiğini söyledi.

ÇKP 20. Merkez Komitesi'nin beşinci genel oturumu hakkında Blanar'a bilgi veren Wang, Slovakya ile parti ve devlet yönetimi konusunda deneyim paylaşımını artırmaya, hükümetler arası işbirliği komitesi gibi mekanizmalardan en iyi şekilde yararlanmaya, halklar arası ve yerel düzeydeki etkileşimi derinleştirmeye hazır olduklarını belirtti.

Wang, Slovakya ile birlikte çalışarak kapsamlı istişare, ortak katkı ve ortak fayda ilkelerine dayalı bir küresel yönetişim anlayışını hayata geçirmeye ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Çin ile Avrupa'nın uzlaşmazlık ve görüş ayrılıklarını diyalog ve istişare yoluyla uygun şekilde çözüme kavuşturmayı kararlılıkla sürdürmesi gerektiğine inandıklarını dile getiren Wang, Slovakya'yı Çin-Avrupa ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişiminde yapıcı rolünü sürdürmeye çağırdı.

Blanar ise ÇKP 20. Merkez Komitesi'nin beşinci genel oturumunun başarısından dolayı Çin'i tebrik ederek, Çin'in sürdürülebilir ve hızlı kalkınmasının altında yatan kurumsal güç ve siyasi güvencenin, ÇKP'nin genel liderliği ile uzun vadeli siyasi ve toplumsal istikrardan kaynaklandığını ifade etti. Blanar, Çin ile partiler arası etkileşimi güçlendirmeye hazır olduklarını vurguladı.

Tek Çin ilkesine kararlılıkla bağlı olduklarını kaydeden Blanar, Çin'i her zaman önemli bir ortak olarak gördüklerini söyledi. Blanar, Slovakya'da yatırım yapmak ve işbirliği yürütmek isteyen Çinli işletmelere istikrarlı ve elverişli bir ortam sunmak ile personel değişimlerini daha da kolaylaştırmak üzere ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Avrupa ile Çin arasındaki diyalog ve işbirliğinde yapıcı rol oynamaya hazır olduklarını ifade eden Blanar, Çin-Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri işbirliğine aktif olarak katılmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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