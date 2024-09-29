Wang Yi: Taiwan Çin'in Ayrılmaz Parçasıdır

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin Halk Cumhuriyeti'nin BM'de Çin'in tamamını temsil etmesi konusunda "gri bölge" veya "belirsizlik" olmadığını belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, açıklamayı Cumartesi günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 79. Oturumu'nda yaptı. Wang, dinleyiciler arasında bulunan dünya liderlerine Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeğinin tarihe dayandığını söyledi.

Hem Kahire Deklarasyonu hem de Potsdam Bildirisi'nde Japonya'nın ele geçirdiği Taiwan ve Penghu Adaları gibi toprakların Çin'e iade edileceğinin açık şekilde ifade edildiğini hatırlatan Wang, bu anlaşmaların savaş sonrası uluslararası düzenin önemli bir parçasını oluşturduğunu belirtti.

Wang, "53 yıl önce tam da burada, bu saygın salonda, BM Genel Kurulu'nun 26. oturumu ezici çoğunlukla 2758 sayılı kararı kabul ederek Çin Halk Cumhuriyeti'nin BM'deki tüm haklarını iade etmeye ve Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti temsilcilerini Çin'in BM'deki tek meşru temsilcileri olarak tanımaya ve Taiwan bölgesinin temsilcilerinin BM'den ve BM'ye bağlı tüm örgütlerden derhal ihraç edilmesine karar verdi" dedi. Wang ayrıca, "Karar, Taiwan da dahil olmak üzere Çin'in tamamının BM'de temsil edilmesi meselesini kesin olarak çözüme kavuşturdu" diye konuştu.

Bakana göre karar, "iki Çin" ya da "tek Çin, tek Taiwan" diye bir şey olmadığını açıkça ortaya koydu.

Wang, "Bu konuda gri bölge ya da belirsizlik yok" dedi.

Bakan, "Çin'in tamamen yeniden birleşme hedefi gerçekleşecek. Taiwan eninde sonunda anavatana dönecek. Bu hiç kimse ve hiçbir gücün engelleyemeyeceği tarihsel bir eğilim" diye konuştu.