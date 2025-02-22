Wang Yi ve Attaf'tan İş Birliği Vurgusu

Güncel

JOHANNESBURG, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Cezayirli mevkidaşı Ahmed Attaf ile bir araya geldi, 21 Şubat 2025.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Cezayir ile ilişkilere büyük önem verdiklerini ve uluslararası ve bölgesel meselelerde daha önemli bir rol oynaması için kalkınmasını ve yeniden canlanmasını hızlandırma konusunda Cezayir'i desteklediklerini söyledi.

Wang, siyasi karşılıklı güveni sağlamlaştırmak, temel çıkarları koruma konusunda birbirini desteklemeye devam etmek, çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmek, Küresel Güney ülkelerinin meşru hak ve çıkarlarını ortaklaşa korumak ve eşit ve kurallı çok kutuplu dünyayı teşvik etmek üzere Cezayir ile çalışmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Attaf ise Çin'in Birleşmiş Milletler'deki yasal olarak hak sahibi olduğu koltuğunu geri almasına güçlü destek veren Cezayir'in, insan hakları bahanesiyle diğer ülkelerin içişlerine karışılmasına karşı olduğunu ve Çin'in ihtiyaç duyduğu zamanlarda Cezayir'e verdiği kararlı desteği takdir ettiğini belirtti. (Fotoğraf: Zhang Yudong/Xinhua)