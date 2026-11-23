BEİJİNG, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Genel Sekreteri Kao Kim Hourn, Çin-ASEAN kapsamlı stratejik ortaklığının kurulmasının 5. yıldönümünde birbirlerine kutlama mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang pazar günkü mesajında Çin ile ASEAN arasında kapsamlı stratejik ortaklığın kurulduğu 2021 yılından bu yana iki tarafın liderlerinin stratejik rehberliğinde karşılıklı siyasi güvenin derinleştiğini, tatbiki işbirliğinden verimli sonuçlar elde edildiğini ve dostane etkileşimlerin arttığını belirtti. Wang, iki tarafın art arda altı yıldır birbirlerinin en büyük ticaret ortakları olduğunu ifade etti.

Çin-ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi Protokolü 3.0 Versiyonu'nun resmen imzalandığını ve kısa süre içerisinde yürürlüğe gireceğini hatırlatan Wang, çeşitli alanlarda işbirliğinin gelişmesinin, yalnızca iki tarafın ülke ve halklarına fayda sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda bölgesel barış, istikrar ve refaha da önemli katkılarda bulunduğunu dile getirdi.

Wang, iki tarafın liderlerinin vardığı önemli mutabakatı aktif şekilde hayata geçirmek, dostluk ve karşılıklı yardımlaşmayı, açıklığı ve kazan-kazan işbirliğini ve inovasyon odaklı kalkınmayı sürdürmek, barışçıl, güvenli ve emniyetli, huzurlu, müreffeh, güzel ve dostane bir ortak coğrafya inşa etmek ve ortak geleceğe sahip daha yakın bir Çin-ASEAN topluluğunun inşasını sürdürmek üzere Kao ve ASEAN ülkelerinden yetkililerle çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Kao ise aynı gün gönderdiği mesajında, Çin'in ASEAN ile kapsamlı stratejik ortaklık kuran ilk ülkeler arasında yer aldığını belirterek, ASEAN için büyük anlam ve önem taşıyan bu kapsamlı ortaklığa büyük önem verdiklerini belirtti.

Kao son beş yılda siyasi, güvenlikle ilgili, ekonomik ve sosyokültürel işbirliğini sürekli derinleştiren iki tarafın, çok taraflı ticaret sistemini korumak ve daha açık, kapsayıcı ve dirençli bir bölgesel ekonomi inşa etmek üzere birlikte çalıştığını ve bölgesel barış, istikrar ve refahı teşvik etme ve bölge halklarına somut faydalar sağlama yönündeki ortak kararlılıklarını ortaya koyduğunu ifade etti.

ASEAN-Çin ilişkilerinin derinleşmeyi ve somut gelişimini sürdüreceğine olan inancını dile getiren Kao, iki tarafın halklarına ve bölgeye daha fazla fayda sağlamak amacıyla ASEAN-Çin kapsamlı stratejik ortaklığını ilerletmek üzere Çin ile çalışmayı sürdürmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.