Wang Yi, Xi'nin ABD ziyaretini Çin-ABD ilişkilerinde yeni ivme olarak değerlendirdi - Son Dakika
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Wang Yi, Xi'nin ABD ziyaretini Çin-ABD ilişkilerinde yeni ivme olarak değerlendirdi

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Wang Yi, Xi\'nin ABD ziyaretini Çin-ABD ilişkilerinde yeni ivme olarak değerlendirdi
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Xi Jinping'in 23-25 Eylül'deki ABD ziyaretinin yapıcı Çin-ABD ilişkilerine yeni ivme kazandırdığını söyledi. Wang, Xi ve Trump'ın saygı, hakkaniyet ve karşılıklılık temelinde ilişkilerin yeni yol haritasını zenginleştirdiğini belirtti.

BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in ABD'ye gerçekleştirdiği devlet ziyaretinin, stratejik istikrara dayalı yapıcı Çin-ABD ilişkilerine yeni ivme kazandırdığını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, Xi'nin 23-25 Eylül tarihlerindeki ABD ziyaretine ilişkin gazetecilere bilgi verdi.

Wang, Çin Cumhurbaşkanı Xi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin-ABD ilişkilerini ve küresel konjonktürü ilgilendiren stratejik ve üst düzey konularda karşılıklı saygıya dayalı samimi ve dostane bir ortamda derinlemesine görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti.

İki ülke liderlerinin, Trump'ın ikinci dönemine başlamasından bu yana üç yüz yüze görüşme ve beş telefon görüşmesi de dahil olmak üzere yakın etkileşimlerini sürdürdüklerini ve karşılıklı saygı ve samimiyetle şekillenen bir etkileşim modeli geliştirdiklerini kaydeden Wang, bunun Çin-ABD ilişkilerinin en değerli stratejik kazanımı haline geldiğini ifade etti.

Wang, ziyaretin önemli bir siyasi sonucunun Xi ve Trump'ın Çin-ABD ilişkilerinin yeni yol haritasını daha da zenginleştirerek, saygı, hakkaniyet ve karşılıklılık temelinde stratejik istikrara dayalı yapıcı bir ilişki kurmayı kararlaştırmaları olduğunu belirtti.

Xi'nin, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerde istikrarın, işbirliği alanlarını genişletirken sorunların azaltılmasını da gerektirdiğini söylediğini belirten Wang, ABD'nin Çinli şirketlere adil davranması, sorunları diyalog ve müzakere yoluyla çözüme kavuşturması ve Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin sürdürülebilir, istikrarlı ve olumlu gelişimini teşvik etmesi gerektiğini ifade etti.

ABD'deki fentanil kullanımı sorununun Çin kaynaklı olmadığına işaret eden Wang, bu konuda her zaman azami iyi niyetle hareket ederek ABD'nin fentanil kriziyle mücadelesine destek olmak için her türlü çabayı gösterdiklerini belirtti. Wang, iki liderin, iki ülkenin kolluk kuvvetlerine işbirliğini güçlendirmeye devam etme ve sınır ötesi suçlarla ortaklaşa mücadele etme talimatı verdiğini hatırlattı.

Wang, Çin ile ABD arasındaki halklar arası ve kültürel etkileşimleri geliştirmek amacıyla Xi'nin, 100.000 ABD'li gencin önümüzdeki beş yıl içinde değişim ve eğitim programları için Çin'e davet edilmesi de dahil olmak üzere yeni adımlar açıkladığını söyledi.

Wang, Ping Ping ve Fu Shuang adlı iki pandanın yakında Atlanta Hayvanat Bahçesi'ne ulaşacak olmasının ise ABD halkı tarafından özellikle memnuniyetle karşılanan bir diğer iyi haber olduğunu belirtti.

Xi ve Trump'ın, ortak ilgi alanlarına giren önemli uluslararası ve bölgesel meseleler üzerine derinlemesine görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyen Wang, iki liderin dünya barışı ve kalkınmasına gerekli katkıyı sağlamak amacıyla koordinasyonu güçlendirme konusunda uzlaştığına işaret etti.

Wang, İran krizine ilişkin ise Xi'nin ilgili tarafları barışa bağlı kalmaya teşvik ederek İslamabad Mutabakat Zaptı'na dönmeye, diyalog ve müzakereleri en kısa sürede yeniden başlatmaya ve nihayetinde nükleer sorunun çözümünü kapsayan kapsamlı bir anlaşmaya varmaya çağırdığını belirtti.

Wang, yapay zeka konusunda da derinlemesine görüş alışverişinde bulunan Xi ve Trump'ın, iki ülkenin birbirine karşı tedbir almak yerine birbirlerinin güçlü yanlarından yararlanması gerektiğini vurguladıklarını ifade etti.

Wang, iki liderin, iki ülke arasındaki yapay zeka diyalog mekanizmalarından en iyi şekilde yararlanma ve yapay zekanın kötüye kullanımı ve suistimalini ortaklaşa önleme konusunda anlaştığını da dile getirdi.

İçinde bulunduğumuz yılın Tokyo Mahkemeleri'nin kurulmasının 80. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası düzeni korumanın ve militarizmin yeniden canlanmasını önlemenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan Çin ve ABD'nin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Bu yılın dördüncü çeyreğinde Çin'in Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı'na, ABD'nin ise G20 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını belirten Wang, karşılıklı desteklerini teyit eden iki liderin, Asya-Pasifik bölgesi ile küresel yönetişimdeki işbirliğine ivme kazandırmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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