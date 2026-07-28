Washington'da Filistin Destekçisi Gösteri - Son Dakika
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Washington'da Filistin Destekçisi Gösteri

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Filistin destekçileri, Netanyahu'nun ABD ziyareti protesto etti, dövizler taşıdı.

ABD'nin başkenti Washington'da, Beyaz Saray yakınlarında toplanan Filistin destekçileri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkeye ziyaretini protesto etti.

Washington'da Filistin destekçisi göstericiler, Beyaz Saray yakınlarında bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için ülkeye gelen Netanyahu'nun ziyaretine tepki gösteren göstericiler, Filistin bayrakları ve ABD'nin İsrail'e desteğini eleştiren dövizler taşıdı.

Dövizlerde "ABD/İsrail savaş makinesini durdurun", "İsrail'in Washington üzerindeki kontrolünü açığa çıkarın" ve "Filistinlilerin de insan hakları önemlidir" ifadeleri yer aldı.

Güvenlik gerekçesiyle uçuş saatini önceden kamuoyuyla paylaşmadan dün İsrail'in güneyindeki Birüssebi kentinde bulunan Nevatim Askeri Hava Üssü'nden Washington'a hareket eden Netanyahu, gün içinde Trump ile görüşecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Washington'da Filistin Destekçisi Gösteri - Son Dakika

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