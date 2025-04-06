Washington'da Filistin'e Destek Gösterisi - Son Dakika
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Washington'da Filistin'e Destek Gösterisi

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Washington D.C.'de 10 bin kişi, Trump'ın Filistin politikalarını protesto etti ve öğrenci serbestliği talep etti.

06.04.2025 00:06
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- Washington D.C'de 10 binden fazla kişiden Filistin'e destek gösterisi

NEW YORK - ABD'nin başkenti Washington D.C'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde 10 binden fazla kişi, Beyaz Saray çevresinde ABD Başkan Donald Trump'ın Filistin politikasına tepki gösterdi.

ABD'nin başkenti Washington D.C'de, 10 binden fazla kişinin katılımıyla Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Ülkenin dört bir yanından otobüslerle kente gelen protestocular, Beyaz Saray çevresinde toplandı. Günler öncesinden sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarla organize edilen gösteride binlerce kişi, ellerinde Filistin bayrakları ve üzerinde " İsrail'e silah ambargosu uygulansın", "Göçmenler yalnız değildir" yazılı pankartlar taşıdı. Sık sık atılan sloganlarda, özellikle Trump'ın göçmen karşıtı politikaları ve İsrail'e verilen askeri destek protesto edildi.

Protestocular, Mahmoud Khalil ve Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasını talep etti

Gösterinin dikkat çeken başlıklarından biri de, son dönemde öğrencilere yönelik artan baskılar oldu. Göstericiler, gözaltında tutulan ve statüleri iptal edilerek sınır dışı edilmek istenen öğrenciler Mahmoud Khalil ve Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasını talep etti. Binlerce kişi, Trump yönetimini göçmen öğrenciler üzerindeki baskıyı sonlandırmaya çağırdı.

Polis, gösteri alanında güvenlik çemberi oluşturdu

Protesto nedeniyle başkentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, gösteri alanında yoğun güvenlik çemberi oluşturdu. Beyaz Saray ve çevresindeki bazı resmi etkinliklerin, protesto nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Başkente gidemeyen göstericiler, New York başta olmak üzere ABD'nin birçok eyaletinde eş zamanlı Filistin'e destek gösterileri düzenledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Washington'da Filistin'e Destek Gösterisi - Son Dakika

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