Washington'daki saldırıda 1 kişi öldü, 4 yaralı; saldırgan acil servis doktoru çıktı - Son Dakika
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Washington'daki saldırıda 1 kişi öldü, 4 yaralı; saldırgan acil servis doktoru çıktı

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Washington'da Beyaz Saray'a yakın Logan Circle semtinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Polis takibi sonrası kendini vurarak hayatına son veren saldırganın acil servis doktoru olduğu ve binanın yönetimiyle sorunlar yaşadığı belirtildi.

NEW ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'a yakın bölgede düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı, saldırganın da intihar ettiği bildirildi.

Metropolitan Polis Departmanından yapılan açıklamada, Beyaz Saray'a yaklaşık 1,5 kilometre mesafede silahlı saldırı düzenlendi.

Açıklamada Logan Circle semtinde düzenlenen saldırının ardından bölgede geniş güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, silah sesleri duyulurken olay yerinde çok sayıda polisin olduğu ve birçok yolun trafiğe kapatıldığı yer aldı.

Metropolitan Polis Departmanı geçici şefi Jeffrey Carroll, silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

Carroll, şüphelinin polis takibi sonrası tespit edildiğini, önce bir apartman dairesi içinde barikat kuran şüphelinin ardından kendini vurarak hayatına son verdiğini bildirdi.

İsminin gizli kalması koşuluyla konuşan bir emniyet yetkilisi ise şüphelinin spor salonunun içinde en az 1 kişiyi vurduktan sonra dışarı çıkıp tekrar ateş ettiğini belirtti.

Yetkili, kolluk kuvvetlerinin, şüphelinin bir otopark asansöründe başka bir kişiyi vurduğunu ve ardından binanın 7. katına kendini kilitlediğini söyledi.

Öte yandan silahlı saldırının başladığı spor salonunda bulunan James Spellman adlı görgü tanığı, saldırganın boynundan vurduğu bir adamın olay yerinde can verdiğini anlattı.

Saldırgan acil servis doktoru çıktı

Sabah saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırının şüphelisinin, acil servis doktoru Matt Lambert olduğu ortaya çıktı.

Metropolitan Polisi tarafından NBC'ye yapılan açıklamada, Lambert'in kaldığı lüks binanın yöneticileriyle sorun yaşadığı ve söz konusu yönetim kuruluyla mahkemelik olduğu bilgisi paylaşıldı.

Washington DC Belediye Meclisi Üyesi Brooke Pinto, yerel medyaya yaptığı açıklamada, saldırganın spor salonundakileri hedef almasının ardındaki sebebin, söz konusu bina yöneticileriyle yaşadığı sorunlar olduğuna "inandığını" belirtti.

Kaynak: AA
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