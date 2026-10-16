Washington Post, Batı Şeria'da darbedilen foto muhabiri için soruşturma çağrısı yaptı - Son Dakika
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Washington Post, Batı Şeria'da darbedilen foto muhabiri için soruşturma çağrısı yaptı

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Washington Post Genel Yayın Yönetmeni Matt Murray, Batı Şeria'da İsraillilerin saldırısına uğrayan foto muhabiri Heidi Levine için soruşturma çağrısı yaptı. Murray, gazeteci işaretleri taşıyan Levine'nin darbedilerek yaralandığını ve güvende olduğunu belirtti.

ABD merkezli Washington Post gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Matt Murray, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailliler tarafından darbedilerek yaralanan foto muhabiri Heidi Levine'ye yönelik saldırının soruşturulması çağrısında bulundu.

Washington Post gazetesinin haberine göre, Murray, Batı Şeria'da haber takibi yapan foto muhabiri Heidi Levine'nin İsraillilerin saldırısına uğramasına ilişkin açıklama yaptı.

Murray, foto muhabiri Levine'nin Batı Şeria'da haber takibi sırasında İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğradığını belirtti.

Saldırıya uğrayan Levine'nin üzerinde gazeteci olduğunu açıkça gösteren işaretler olduğunu hatırlatan Murray, "Heidi, tıbbi müdahale gördüğü ve güvende olduğu için rahatlamış olsak da, işini yapan bir gazeteciye yönelik bu haksız saldırı karşısında öfkeliyiz." ifadesini kullandı.

Murray, Levine'nin İsraillilerin saldırısına uğramasına tepki göstererek, yetkililere olayla ilgili kapsamlı soruşturma yürütülmesi ve gerekli adımların atılması çağrısında bulundu.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin zeytin hasadı yaptığı alanı basarak aralarında olayları takip eden ABD merkezli Washington Post gazetesinde çalışan foto muhabiri Heidi Levine'nin de bulunduğu 2 kişiyi darbederek yaralamıştı.

Kaynak: AA
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