Webb Teleskobu Jüpiter'in Kutup Işıklarını Aydınlattı

LOS ANGELES, 13 Mayıs (Xinhua) -- NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, Jüpiter'in kutup ışıklarının yeni ayrıntılarını yakaladı. Yeni görüntülerde gezegenin atmosferik ışık gösterilerinin daha önce düşünülenden çok daha dinamik ve güçlü olduğu görülüyor.

Webb'in Yakın Kızılötesi Kamerası ile 25 Aralık 2023'te yapılan gözlemler, İngiltere'nin Leicester Üniversitesi'nden Jonathan Nichols liderliğindeki bir bilim ekibi tarafından analiz edildi. Ekip, Jüpiter'deki kutup ışıklarının Dünya'dakilerden yüzlerce kat daha parlak ve enerjik olduğunu belirledi.

Kutup ışıkları, yüksek enerji yüklü parçacıkların bir gezegenin manyetik kutuplarının yakınında atmosfere girip atmosferik gazlarla çarpışarak canlı ışık gösterileri oluşturmasıyla meydana geliyor. Genellikle Kuzey ve Güney Işıkları diye bilinen Dünya'nın kutup ışıkları, güneş fırtınalarından besleniyor. Jüpiter'in kutup ışıkları ise gezegenin volkanik açıdan aktif uydusu Io'nun sağladığı ek enerji kaynağına sahip.

Webb'in benzersiz yeteneklerinin Jüpiter'deki kutup ışıkları hakkında yeni bilgiler sağladığını kaydeden, NASA, teleskobun hassasiyeti sayesinde gökbilimcilerin hızlı değişen kutup ışığı özelliklerini yakalayabildiğini söyledi.