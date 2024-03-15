Weimar Üçgeni Ülkeleri Ukrayna'ya Silah Tedarik Etmek İstiyor

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Weimar Üçgeni ülkeleri Almanya, Fransa ve Polonya, Ukrayna'ya daha fazla silah tedarik etmek istiyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Weimar Üçgeni" formatı kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Berlin'de bir araya geldi.

Scholz, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Avrupa'nın ortasında Weimar Üçgeni'ndeki ülkeler olarak birliktelik gösterdiklerini belirterek Almanya, Fransa ve Polonya'nın, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı savaşında siyasi, mali ve askeri olarak en fazla destekleyen ülkelerin arasında yer aldığını söyledi.

Başından beri Ukrayna'yı desteklediklerini ancak Rusya ile savaşta olmadıklarını vurgulayan Scholz, ortak hedefin Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendisini etkili şekilde savunabilmesi olduğunu kaydetti.

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya nasıl daha somut destek sağlanabileceğini ele aldıkları bilgisini paylaşarak, dünya pazarından Ukrayna için daha fazla silah tedarik edeceklerini belirtti.

Askeri teçhizat ve mühimmat üretimini Ukrayna'daki ortaklarıyla işbirliği yaparak genişletmek istediklerini ifade eden Scholz, ayrıca "Ramstein Formatı" kapsamında uzun menzilli füzeler için yeni koalisyon kuracaklarını ve Avrupa Birliği kapsamında Ukrayna'ya desteği artıracaklarını dile getirdi.

Scholz, Avrupa'da dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen fonları kullanacaklarını ve Ukrayna için silah alımını maddi olarak destekleyeceklerini söyledi.

Savunma bakanlarının bir araya gelerek görüşülen konuların somut uygulamasını ele alacaklarını anlatan Scholz, Macron ve Tusk ile gelecek hafta Avrupa Konseyi (AB) Liderler Zirvesi'nde diğer Avrupalı ortaklarla görüşeceklerini belirtti.

Almanya Başbakanı Scholz, dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda askeri durumu ve hangi desteğin gerekli olduğu görüştüğünü aktararak "Zelenskiy, bize güvenebileceğini biliyor. Bugün buradan Kiev'e verdiğimiz destek mesajını yineliyoruz. Moskova'ya da buradan açık bir sinyal gidiyor. Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna'ya verdiğimiz destekten vazgeçmeyeceğimizi bilmeli. Biz, Ukraynalıların yanında sarsılmaz ve birlik içinde duruyoruz." diye konuştu.

"Ukrayna halkını desteklemeye devam edeceğiz"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Ukrayna konusunda birlik çağrısında bulunarak "Tek bir inancı paylaşıyoruz." dedi.

Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurgulayan Macron, "Mümkün olduğu kadar Ukrayna'yı ve Ukrayna halkını desteklemeye devam edeceğiz ve gerilimi tırmandıracak hiçbir girişimde bulunmayacağız." dedi.

Ukrayna'daki savaşın kendi gelecek ve güvenlikleriyle ilgili olduğunu dile getiren Macron, "Elbette ki dayanışma içerisindeyiz çünkü Ukrayna'nın toprak egemenliğine saldırıldı ve bunu, Ukrayna için yapıyoruz, aynı zamanda Ukrayna'daki güvenliğimiz de tehlikede olduğu için." diye konuştu.

Macron, Ukrayna topraklarında mühimmat üretimini düşündüğünü söyleyerek bu konuda Avrupa ve Ukrayna'daki sanayicilerle birlikte çalışacaklarını kaydetti.

Emmanuel Macron, ayrıca bugünkü toplantının kendi birliklerini güçlendirmek için bir fırsat olduğunu ifade etti.

"Bugün gerçekten tek ses olarak kıtamızın güvenliği hakkında konuştuk"

Polonya Başbakanı Donald Tusk, toplantıdaki atmosferin, Avrupa başkentleri arasında büyük anlaşmazlıklar veya fikir ayrılıklarının bulunduğu yönündeki söylentilerin doğru olmadığını çok açık şekilde gösterdiğini söyledi.

Donald Tusk, "Bugün gerçekten tek ses olarak her şeyden önce kıtamızın, ülkelerimizin güvenliği hakkında ve tüm bunları elbette Ukrayna'daki savaş bağlamında konuştuk." dedi.

Tusk, Avrupa ne kadar güçlü olursa Ukrayna'nın savaşı kazanma şansının da o kadar artacağını vurguladı.

Ukrayna'ya yardımın derhal ve mümkün olduğu kadar yoğun şekilde gelmesini talep eden Tusk, "Mümkün olan her şekilde yardım etmek istiyoruz, böylece Ukrayna'daki durum önümüzdeki haftalarda ve aylarda iyileşir ve daha da kötüleşmez." ifadelerini kullandı.