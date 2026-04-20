Wellington'da Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Acil Durum İlan Edildi

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da şiddetli yağışlar nedeniyle acil durum ilan edildiği ve "kırmızı" seviyede yağış uyarısı yapıldığı bildirildi.

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, Wellington Sivil Savunma ve Acil Durum Yönetimi (WCEM) şiddetli yağışlara ilişkin açıklama yaptı.

Kent genelinde sel ve altyapıya etkiler gibi konularda müdahaleyi desteklemek amacıyla acil durum ilan edildiği açıklamada, bölge sakinlerine gerekmedikçe dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı.

Yeni Zelanda Meteoroloji Servisinden yapılan açıklamada ise Wellington ve Wairarapa bölgesinde "kırmızı" seviyede, en şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Öte yandan, polisten yapılan açıklamada Wellington'da yakınlarının haber alamadığı 60'lı yaşlarında bir adamı arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü ifade edildi.

Wellington Havalimanı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle çok sayıda uçuşun iptal edildiği ya da yeniden yönlendirildiği duyuruldu.

Wellington yakınlarındaki Wainuiomata bölgesinde yetkililer, yükselen su seviyesi nedeniyle bölge sakinlerinin tahliye edilmeye başlandığını duyurdu.