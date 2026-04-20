Wellington'da Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Acil Durum İlan Edildi

20.04.2026 09:58
Yeni Zelanda'nın Wellington kentinde şiddetli yağışlar sonrası 'kırmızı' seviyede uyarı yapıldı.

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da şiddetli yağışlar nedeniyle acil durum ilan edildiği ve "kırmızı" seviyede yağış uyarısı yapıldığı bildirildi.

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, Wellington Sivil Savunma ve Acil Durum Yönetimi (WCEM) şiddetli yağışlara ilişkin açıklama yaptı.

Kent genelinde sel ve altyapıya etkiler gibi konularda müdahaleyi desteklemek amacıyla acil durum ilan edildiği açıklamada, bölge sakinlerine gerekmedikçe dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı.

Yeni Zelanda Meteoroloji Servisinden yapılan açıklamada ise Wellington ve Wairarapa bölgesinde "kırmızı" seviyede, en şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Öte yandan, polisten yapılan açıklamada Wellington'da yakınlarının haber alamadığı 60'lı yaşlarında bir adamı arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü ifade edildi.

Wellington Havalimanı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle çok sayıda uçuşun iptal edildiği ya da yeniden yönlendirildiği duyuruldu.

Wellington yakınlarındaki Wainuiomata bölgesinde yetkililer, yükselen su seviyesi nedeniyle bölge sakinlerinin tahliye edilmeye başlandığını duyurdu.

Kaynak: AA

Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi
Telekom devi satılıyor Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak Telekom devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye’den 80 bin başvuru Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den 80 bin başvuru
Trump cephesinde panik anları Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı BDDK’dan açıklama var Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı? BDDK'dan açıklama var
Evlerinde mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı Evlerinde mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı

10:39
Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu
Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu
10:38
Pakistanlı kaynaklar “Müzakere olacak“ dedi, İran’dan yalanlama geldi
Pakistanlı kaynaklar "Müzakere olacak" dedi, İran'dan yalanlama geldi
10:08
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
09:49
Okulu kana bulayan saldırganın arkadaşı: Kalemle elini kolunu deşerdi, sırası kan olurdu
Okulu kana bulayan saldırganın arkadaşı: Kalemle elini kolunu deşerdi, sırası kan olurdu
09:05
2026’nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
2026'nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
08:42
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü’yle ilgili skandal iddia Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
