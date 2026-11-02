WFP, Oleşki'deki ateşkesi memnuniyetle karşıladı, 400'den fazla kişiye yardım etti - Son Dakika
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WFP, Oleşki'deki ateşkesi memnuniyetle karşıladı, 400'den fazla kişiye yardım etti

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WFP, Herson'daki Oleşki'de kısa süreli ateşkesi memnuniyetle karşıladı ve Kiev'e tahliye edilen 400'den fazla kişiye acil gıda yardımı yaptı. ABD'nin finanse ettiği yardım, Melania Trump'ın arabuluculuğuyla sağlanan ateşkes sırasında ulaştırıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Oleşki kentindeki kısa süreli ateşkesi memnuniyetle karşıladığını ve buradan tahliye edilenlere acil gıda yardımı sağladığını bildirdi.

Genel merkezi İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan WFP'den yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Oleşki kentinden kısa süreli yerel ateşkes sırasında ayrılabilen 400'den fazla kişiye Kiev'de acil gıda yardımı sağlıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, çatışmalar nedeniyle mahsur kalan ve gıda ile tıbbi malzemeler de dahil olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinden yoksun kalan çok sayıda kişinin, 31 Ekim'de sağlık kuruluşlarına endişe verici bir durumda ulaştığı belirtilerek, "WFP, kısa süreli ateşkesi memnuniyetle karşılarken, ihtiyaç duyulan her yerde sivillere ulaşılabilmesi için güvenli ve kesintisiz insani yardım erişimi sağlanması çağrısında bulundu." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, WFP'nin ihtiyaç duyulması halinde yardım faaliyetlerini genişletmeye hazır olduğu ve acil gıda yardımının ABD tarafından finanse edildiği bilgileri de paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın arabuluculuğuyla sağlanan ateşkesin, Oleşki'deki siviller için kısa süreli bir insani ara imkanı sunduğu kaydedilen açıklamada, "Birleşmiş Milletler, bölgeden ayrılmak isteyen kişilerin bunu güvenli ve gönüllü biçimde gerçekleştirebilmesi gerektiğini vurgulayarak, verilen aranın cephe hattının her iki tarafında da daha geniş kapsamlı insani yardım erişiminin önünü açması çağrısında bulundu." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP İcra Direktörü Luke J. Lindberg de "Aylar boyunca korku, tecrit ve yoksunluk içinde yaşamış insanlar için bu insani ara, son derece basit ama inanılmaz derecede önemli bir fırsat sunuyor. Güvenli bir yere ulaşma ve ihtiyaç duydukları yardımı alma imkanı. Bu ateşkesin sağlanmasına katkıda bulunan ABD First Lady'si Melania Trump'ın rolünü takdir ediyoruz. Bu sürecin, ihtiyaç duyulan her yerde sivillere yardım ulaştırılmasını sağlayacak sürdürülebilir insani erişimin önünü açmasını umuyoruz." yorumunda bulundu.

Açıklamada, WFP'nin, Ukrayna genelinde savaşın etkilediği insanlara gıda ve nakit yardımı sağlamayı sürdürdüğü de aktarıldı.

Oleşki'deki ateşkes

Beyaz Sarayın internet sitesinden önceki günlerde yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump'ın, Ukrayna'nın Herson bölgesinde iki ateş arasında kalan Oleşki şehri için "özel bir ateşkes" sağladığı bildirilmişti.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, insani operasyon kapsamında Rus Silahlı Kuvvetlerinin 27 Ekim'de Moskova saatiyle 04.00'ten itibaren Herson yönünde saldırıları durduracağını ve "geçici ateşkes" uygulayacağını belirtmişti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da 27 Ekim'de Kiev saatiyle 03.00'ten itibaren bölgede "belirlenmiş bir alanda" ateşkes ilan edeceklerini bildirmişti.

Kaynak: AA
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