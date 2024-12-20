WFP Sudan Ofisine Saldırı: 3 Personel Öldü

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Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain, Sudan'daki WFP Saha Ofisi'ne yönelik hava bombardımanında üç personelin ölümünden derin üzüntü duyduğunu ve olaya ilişkin kapsamlı soruşturma yapılmasını istediğini belirtti.

Merkezi Roma'da bulunan BM kuruluşlarından WFP'nin başındaki isim McCain, Sudan'nın güneydoğusundaki Mavi Nil eyaletinde WFP ofisinin hedef alınması sonucu 3 personelinin öldürülmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

McCain, personellerinin dünyanın en büyük açlık krizlerinden birinin ön cephesinde hayat kurtarma görevlerini yerine getirirken hayatını kaybettiğini belirterek, olaydan derin üzüntü duyduğunu kaydetti.

Tüm WFP ekibine dayanışmasını dile getiren McCain, "İnsani yardım hizmeti sırasında herhangi bir can kaybı vicdansızlıktır. İnsani yardım görevlileri hedef değildir ve asla olmamalıdır. Sudan'daki WFP ekibinin diğer tüm üyeleri güvende. Onların güvenliği ve emniyeti WFP'nin mutlak önceliğidir. WFP, Mavi Nil Eyaleti de dahil olmak üzere Sudan genelinde insani yardım ulaştırmaya kararlıdır. WFP, Sudan'daki tüm noktalara hayati gıda ve beslenme yardımı ulaştırmaya devam edecektir. Hayatını kaybeden meslektaşlarımızın isteyeceği şey budur." ifadelerini kullandı.

McCain, "Bu korkunç olayın koşullarını acilen netleştirmek için çalışıyoruz. Kapsamlı bir soruşturma yapılmasını ve faillerin hesap vermesini talep ediyorum. Ekip üyelerimizin gereksiz yere hayatını kaybetmesi, insani yardım çalışanlarının Sudan gibi çatışma ortamlarında ve karmaşık çalışma koşullarında karşılaştıkları riskleri hatırlatan bir başka unsurdur. Dünya liderlerini, başkalarının hayatını kurtarmak için kendi hayatlarını riske atan bu fedakar kadın ve erkeklerin korunmasını savunmaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan- Etiyopya sınırına yakın Mavi Nil eyaletinin Yabus bölgesinde WFP ofisinin dün gece bombalandığını ve bunun sonucunda 3 personelinin öldürüldüğü bildirilmişti.

Sudan Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınamış, bölgede aktif askeri operasyonlarının bulunmadığını bildirmişti.