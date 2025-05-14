White Lion İstanbul'da Konser Veriyor - Son Dakika
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White Lion İstanbul'da Konser Veriyor

White Lion İstanbul\'da Konser Veriyor

80'ler ve 90'ların efsanesi White Lion, Mike Tramp ile İstanbul'da sahne alacak.

14.05.2025 11:15
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"When The Children Cry", "Radar Love", "Little Fighter", "Cry For Freedom" ve "Broken Heart" adlı şarkılarıyla 1980'li ve 1990'lı yıllara damgasını vuran White Lion, bugün İstanbul'da konser verecek.

Çıkardıkları 5 stüdyo albümüyle milyonlar satan grubun solisti Mike Tramp, İstanbul'da verecekleri konsere ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Tramp, rock müziğin ırk, inanç ya da din fark etmeksizin insanları bir araya getiren evrensel bir dil olduğunu belirterek, "Bazen çok güçlü ve saldırgan bir müzik olmasına rağmen, böyle bir müzikte bile huzur bulabilmemiz inanılmaz bir şey. Bu da her şeyin mümkün olduğunu gösteriyor. Türk rock müzik dinleyicilerinin, büyük ve coşkulu hayranlar olduğunu biliyorum ve bu tarihi şehirde ve ülkede tekrar sahne almak benim için bir onur." dedi.

"White Lion hayatın gerçekliklerini eserlerine katıyor"

Gençlik dönemlerinde dünyanın daha iyi bir yer olacağına inandığını ve güçlü mesajlar veren şarkılar yazdığını kaydeden Tramp, "When The Children Cry" ve "Little Fighter" şarkılarını yazdığından beri dünyada savaşların eksik olmadığını söyledi.

Mike Tramp, White Lion'un hiçbir zaman sadece eğlenceyi temsil etmediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"White Lion'ın en büyük özelliği, özellikle 1980'lerde her şeyin 'Sonuna kadar eğlen' olduğu bir dönemde, hayatın gerçekliklerini eserlerine katmasıydı. Bugünden geriye baktığımda, o dönem stüdyoya girip bu iki albümü kaydettiğimizde olduğum kişiden çok daha bilge biriyim artık. O zamanlar her şeyi bildiğimi sanıyordum ama aslında bilmiyordum. Bugün o şarkıları sahnede çaldığımda, bu şarkıların ne kadar güçlü olduklarını daha iyi anlıyorum. Zamanın testine dayanabildiler. Bazen bu şarkıları yazmış olmamı şansa bağlıyorum bazen de gerçek bir yetenek olarak görüyorum."

"Bir anda herkesin kendi çıkarını düşündüğü bir ortam oluştu"

İzleyici kitlelerinin bir kısmının kendi akranları olduğunu belirten Tramp, "1980'li yılların bir parçası olan insanlara çalıyoruz. Bazen babalar çocuklarını getiriyor ve konser sonrası onlarla sohbet etmek ilginç oluyor." diye konuştu.

Tramp, White Lion'un dağılmasının 1990'lı yılların değişen müzik ortamıyla ilişkili olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müzik ortamının değişmesinden kastım, plak şirketlerinin bir anda yeni yıldızlar peşine düşüp, kendilerini zengin etmiş eski yıldızları unutmasıydı. Aynı şey MTV için de geçerli. Biz gruplar adeta hazırlıksız yakalandık ve müziğimizi yeni 10 yıla göre değiştirmemiz gerektiğini düşünmedik bile. Tüm bu baskı ve kafa karışıklığını ekleyince, zayıf düşen bir grup bulmak kolay olur. Bir anda herkesin kendi çıkarını düşündüğü bir ortam oluştu."

İstanbul'da kendini modern uygarlığın kurucu şehirlerinden birinde hissettiğinin altını çizen Tramp, "Tarihi bilen biriyseniz, böyle hissedersiniz. Öyle önemli bir tarihin yaşandığı bir yerde, şimdi antik binaların arasında rock'n'roll çalmak... Gözlerinizi kapatıp Osmanlı İmparatorluğu'nun temelleri üzerinde durduğunuzu hissedin, gerçekten etkileyici. Türkiye'de sadece turistik şehirleri değil, birçok farklı kenti de görme şansım oldu. Bunun için gerçekten minnettarım." ifadelerini kullandı.

"Bizim harika şarkılarımız var"

Mike Tramp, kendi kişisel hikayesini ve yolculuğunu sanatıyla anlatma arzusunu her zaman taşıdığını dile getirerek, hayranlarının da şarkılarında kendilerini bulduğunu ve aynı hisleri paylaştığını çok defa söylediğini ifade etti.

Rock müziğin devlerinin hala devasa stadyum konserleri vermeye devam ettiğini vurgulayan Tramp, "Ben sadece şunu söylemekten mutluyum; bizim harika şarkılarımız var ve neredeyse eski günlerdeki gibi devam ediyoruz. Her şey müzikle ilgiliydi, ateş, duman ve ışıklarla değil." değerlendirmesinde bulundu.

"Mike Tramp's White Lion" konseri, %100 Müzik katkılarıyla IF Performance Hall Beşiktaş'ta gerçekleşecek.

White Lion, 2006'da Türkiye'ye gelmiş ve 4 şehirde kapalı gişe konserler vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel White Lion İstanbul'da Konser Veriyor - Son Dakika

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