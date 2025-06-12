Wizpr Ring: Yapay Zeka ile İletişimi Kolaylaştırıyor - Son Dakika
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Wizpr Ring: Yapay Zeka ile İletişimi Kolaylaştırıyor

Wizpr Ring: Yapay Zeka ile İletişimi Kolaylaştırıyor
12.06.2025 11:22
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Güney Koreli VTouch'un geliştirdiği Wizpr Ring, sesli iletişimi ve çeviriyi kolaylaştırıyor.

Güney Koreli VTouch startupının geliştirdiği "Wizpr Ring" adlı yüzük teknolojisi, bağlı olduğu yapay zeka destekli uygulama vasıtasıyla yabancılar arası iletişimi kolaylaştırmaya katkı sağlıyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te 11 Haziran'da başlayan 9. VivaTech fuarı, Türkiye, Çin, Almanya ve Güney Kore dahil dünya genelinde çeşitli ülkelerden 13 bin 500'den fazla startupı ağırlıyor.

Bu yıl 14 Haziran'da sona erecek fuarda Güney Koreli VTouch startupı, "Wizpr Ring" adını verdiği yüzüğünü tanıtıyor.

ChatGPT gibi yapay zeka araçlarının desteğiyle çalışan telefon uygulamasına bağlı, yüzük aracılığıyla konuşmaya olanak tanıyan Wizpr Ring teknolojisi, telefondaki diğer uygulamaları da yalnızca sesle kontrol etmeyi sağlıyor.

Wizpr Ring, yapay zeka destekli uygulaması sayesinde farklı diller konuşan yabancılar arasındaki iletişimi kolaylaştırmaya da katkıda bulunuyor.

"İstediğimiz yerde, isteğimiz anda yapay zekayla iletişim kurabiliriz"

VTouch'un Eş Üst Yöneticisi (CEO) Seokjoong Kim, AA muhabirine, yüzüğü kullanan kişi bir şey söylediğinde geliştirdikleri uygulamanın bunu anlayabildiğini ve cevap verdiğini belirtti.

Seokjoong Kim, gürültülü ortamlarda kullanıcıların seslerinin telefonlarına ve dolayısıyla yapay zekaya ulaşamadığını, sesi çok düşük de olsa geliştirdikleri mikrofonla entegre çalışan yüzüğün bunu kavrayabildiğine dikkati çekti.

"İstediğimiz yerde, isteğimiz anda yapay zekayla iletişim kurabiliriz." diyen Seokjoong Kim, Wizpr Ring'le telefonlarındaki farklı uygulamaları sadece sesle kontrol edebildiklerini dile getirdi.

"Arkadaşlarınıza, ailenize ve meslektaşlarınıza sesli mesaj da gönderebilirsiniz"

Seokjoong Kim, akıllı yüzükleri vasıtasıyla tüm dünya dillerini kapsayan çeviri uygulaması yapabildiklerini anlattı.

Bu teknolojinin tüm dilleri anlayabildiğini vurgulayan Seokjoong Kim, "Arkadaşlarınıza, ailenize ve meslektaşlarınıza sesli mesaj da gönderebilirsiniz." dedi.

Seokjoong Kim, yüzüklerine bağlı uygulamanın ChatGPT ve Gemini gibi yapay zeka araçlarını kullandığını, her defasında tek bir aracın seçilebildiğini dile getirdi.

Bu ay sonunda ürünlerini müşterilerine ulaştırmaya başlayacaklarını duyuran Seokjoong Kim, ağustos ve eylül ayları gibi ABD ve Avrupa'ya da bu yüzükleri göndereceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Güney Kore, Teknoloji, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Wizpr Ring: Yapay Zeka ile İletişimi Kolaylaştırıyor - Son Dakika

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