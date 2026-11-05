Wuzhen\'deki internet zirvesinde yapay zeka robotları ziyaretçilerin ilgisini çekti

Wuzhen'deki internet zirvesinde yapay zeka robotları ziyaretçilerin ilgisini çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2026 Dünya İnternet Konferansı Zirvesi, 4-5 Kasım'da Çin'in Wuzhen kentinde düzenleniyor. Zirve kapsamındaki İnternetin Işığı Fuarı'nda yapay zeka destekli robotlar ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.
TONGXİANG, 5 Kasım (Xinhua) -- 2026 Dünya İnternet Konferansı Zirvesi, 4-5 Kasım tarihlerinde Çin'in Wuzhen kentinde düzenleniyor. Zirve kapsamında gerçekleştirilen İnternetin Işığı Fuarı'ndaki yapay zeka destekli robotlar, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.
Kaynak: Xinhua
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