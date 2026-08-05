X: "İstanbul Belediye Başkanı'nın Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ofisi hesabına erişim engeline itiraz edildi" - Son Dakika
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X: "İstanbul Belediye Başkanı'nın Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ofisi hesabına erişim engeline itiraz edildi"

X: "İstanbul Belediye Başkanı\'nın Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ofisi hesabına erişim engeline itiraz edildi"
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Sosyal medya platformu X, İstanbul Belediye Başkanı'nın Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ofisi hesabına Türkiye'den erişimin kısıtlanmasına yönelik mahkeme kararı aldığını, karara itiraz ettiğini ve hukuki süreci sürdürdüğünü açıkladı.

(ANKARA) - Sosyal medya platformu X'in Küresel Hükümet İlişkileri, İstanbul Belediye Başkanı'nın resmi Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ofisi hesabına Türkiye'den erişimin kısıtlanmasına yönelik mahkeme kararı aldıklarını ve karara itiraz ettiklerini açıkladı. X, benzer bir kararın Mayıs 2025'te de alındığını hatırlatarak, söz konusu erişim engellerine ilişkin mahkeme süreçlerini sürdüreceğini bildirdi.

X Küresel Hükümet İlişkileri birimi, İstanbul Belediye Başkanı'nın resmi Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ofisi hesabına Türkiye'den erişimin kısıtlanmasına yönelik bir mahkeme kararı aldıklarını açıkladı. X Küresel Hükümet İlişkileri ayrıca, İstanbul 8'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin erişim engeli kararını da paylaştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"X, şu anda gözaltına alınmış olan İstanbul Belediye Başkanı'nın resmi Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ofisi hesabına Türkiye'de erişimi kısıtlamaya yönelik bir emir aldı. Türkiye'nin yasaları bizi bu emre uymaya zorlasa da, emre mahkemede itiraz ediyoruz ve tam şeffaflık ruhuyla mahkeme emrini paylaşıyoruz.

Bu, Mayıs 2025'te aldığımız ve uymuş olduğumuz benzer bir emri takip ediyor; bu emir, Belediye Başkanı'na ait ilgili bir hesaba Türkiye'de erişimi kısıtlıyordu. O dönemde de bu hesap üzerinden bir kamuoyu açıklaması yapmış, güçlü itirazımızı dile getirmiş, emre mahkemede itiraz etmiş ve mahkeme emrini paylaşmıştık. Bu emre yönelik itirazımız, son yasal başvurularımızın ardından Anayasa Mahkemesi'nde beklemede olup bir karara ihtiyaç duyuyor.

Bu emirler, X'in dünyanın geri kalanında erişilebilir olan içerikleri Türkiye'de engellemesini gerektiriyor. Bu emirlerle uyulmaması, Türkiye'de tüm platformun yavaşlatılması da dahil olmak üzere ciddi yaptırımları tetikleyebilir. X, platformun Türkiye'de erişilebilir tutulmasının ifade özgürlüğünü ve bilgiye erişimi desteklemek için hayati olduğuna inandığı için bu emirleri mahkemede zorluyor.

X, içerik kaldırma taleplerini ifade özgürlüğü ilkeleri, adil yargılama veya diğer yerel yasalarla uyumlu olmadığında, Türkiye'de ve dünya genelinde yasal olarak zorlamaya devam edecek."

Kaynak: ANKA

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